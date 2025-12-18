Mariana Juri reveló que la propuesta mendocina de empleo joven fue incluida en la reforma laboral

La iniciativa de promoción del empleo joven propuesta Alfredo Cornejo finalmente fue incluida en el proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso de la Nación. Lo confirmó este jueves la senadora nacional Mariana Juri.
Esta iniciativa había sido llevada por el gobernador Alfredo Cornejo a la última reunión del Consejo de Mayo pero no fue incorporada a la reforma laboral lo que había causado malestar en el Gobierno de la provincia.
La incluso del empleo joven quedó plasmada en el dictamen de la comisión de Tabajo y Previsión social que preside Patricia Bullrich quien también avisó que el debate por este proyecto se pasó para el 10 de febrero de modo que la ley no saldrá antes de fin de año como pretendía inicialmente Javier Milei.
La propuesta de empleo joven de Mendoza consiste en que no se realicen contribuciones patronales ni sindicales durante el primer año de vínculo, como incentivo para fomentar la contratación de menores de 30 años.
Mariana Juri contó en Radio Nihuil, en una nota con Agustina Fiadino: "Estoy muy contenta porque pudimos incorporar la propuesta de Mendoza sobre la promoción del empleo joven".
Sobre la postergación del debate, anunciada curiosamente minutos después de la marcha que convocó la CGT, la legisladora detalló que "fue por un acuerdo mayoritario de senadores que estamos convencidos de que el país necesita una reforma laboral profunda e importante. Por eso firmamos el dictamen".
Mariana se refirió además a uno de los temas más polémicos del proyecto de ley: el del fraccionamiento de las vacaciones del que ella es impulsora: "Yo lo pedí y también lo hicieron organizaciones del turismo. Muchos trabajadores prefieren fraccionar para tener vacaciones de verano o de invierno. Eso sí: nunca menos de 7 días".
"Lo que se busca -amplió- es que haya acuerdos entre empleador y empleado para pautar vacaciones fraccionadas pero insisto: nunca menos de 7 días".