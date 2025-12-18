Inicio Política Mariana Juri
Mariana Juri reveló que la propuesta mendocina de empleo joven fue incluida en la reforma laboral

La senadora nacional Mariana Juri expresó su alegría porque finalmente la propuesta que Alfredo Cornejo presentó en el Consejo de Mayo fue incluida

La senadora nacional mendocina Mariana Juri con la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

Foto: X de Mariana Juri

Foto: X de Mariana Juri

La iniciativa de promoción del empleo joven propuesta Alfredo Cornejo finalmente fue incluida en el proyecto de reforma laboral que Javier Milei envió al Congreso de la Nación. Lo confirmó este jueves la senadora nacional Mariana Juri.

Esta iniciativa había sido llevada por el gobernador Alfredo Cornejo a la última reunión del Consejo de Mayo pero no fue incorporada a la reforma laboral lo que había causado malestar en el Gobierno de la provincia.

La incluso del empleo joven quedó plasmada en el dictamen de la comisión de Tabajo y Previsión social que preside Patricia Bullrich quien también avisó que el debate por este proyecto se pasó para el 10 de febrero de modo que la ley no saldrá antes de fin de año como pretendía inicialmente Javier Milei.

empleo joven
Desde Mendoza salió la propuesta de promoción del empleo joven.

Desde Mendoza salió la propuesta de promoción del empleo joven.

Empleo joven en la reforma laboral

La propuesta de empleo joven de Mendoza consiste en que no se realicen contribuciones patronales ni sindicales durante el primer año de vínculo, como incentivo para fomentar la contratación de menores de 30 años.

Mariana Juri contó en Radio Nihuil, en una nota con Agustina Fiadino: "Estoy muy contenta porque pudimos incorporar la propuesta de Mendoza sobre la promoción del empleo joven".

Recordó que "Alfredo Cornejo lo había propuesto en el Consejo de Mayo pero no se pudo incorporar al proyecto de reforma laboral".

Sobre la postergación del debate, anunciada curiosamente minutos después de la marcha que convocó la CGT, la legisladora detalló que "fue por un acuerdo mayoritario de senadores que estamos convencidos de que el país necesita una reforma laboral profunda e importante. Por eso firmamos el dictamen".

comision de trabajo del senado
La Comisión de Trabajo del Senado de la Nación emitió dictamen para la reforma laboral pero el debate en el recinto será en febrero.

La Comisión de Trabajo del Senado de la Nación emitió dictamen para la reforma laboral pero el debate en el recinto será en febrero.

La postergación es porque se buscará incorporar algunos cambios. El dictamen ya está en condiciones de ser tratado en el recinto cuando se quiera pero siempre, incluso hasta último momento, se pueden hacer modificaciones como pasó con la Ley Bases

Mariana se refirió además a uno de los temas más polémicos del proyecto de ley: el del fraccionamiento de las vacaciones del que ella es impulsora: "Yo lo pedí y también lo hicieron organizaciones del turismo. Muchos trabajadores prefieren fraccionar para tener vacaciones de verano o de invierno. Eso sí: nunca menos de 7 días".

El fraccionamiento de vacaciones facilitará el desarrollo de destinos turísticos nuevos o emergentes. Pero que quede claro que está garantizado que no habrá disminución de un solo minuto de vacaciones

"Lo que se busca -amplió- es que haya acuerdos entre empleador y empleado para pautar vacaciones fraccionadas pero insisto: nunca menos de 7 días".

