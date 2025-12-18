Mariana Juri reveló que la propuesta mendocina de empleo joven fue incluida en la reforma laboral

empleo joven Desde Mendoza salió la propuesta de promoción del empleo joven.

Empleo joven en la reforma laboral

La propuesta de empleo joven de Mendoza consiste en que no se realicen contribuciones patronales ni sindicales durante el primer año de vínculo, como incentivo para fomentar la contratación de menores de 30 años.

Mariana Juri contó en Radio Nihuil, en una nota con Agustina Fiadino: "Estoy muy contenta porque pudimos incorporar la propuesta de Mendoza sobre la promoción del empleo joven".

Recordó que "Alfredo Cornejo lo había propuesto en el Consejo de Mayo pero no se pudo incorporar al proyecto de reforma laboral".

Sobre la postergación del debate, anunciada curiosamente minutos después de la marcha que convocó la CGT, la legisladora detalló que "fue por un acuerdo mayoritario de senadores que estamos convencidos de que el país necesita una reforma laboral profunda e importante. Por eso firmamos el dictamen".

La postergación es porque se buscará incorporar algunos cambios. El dictamen ya está en condiciones de ser tratado en el recinto cuando se quiera pero siempre, incluso hasta último momento, se pueden hacer modificaciones como pasó con la Ley Bases

Mariana se refirió además a uno de los temas más polémicos del proyecto de ley: el del fraccionamiento de las vacaciones del que ella es impulsora: "Yo lo pedí y también lo hicieron organizaciones del turismo. Muchos trabajadores prefieren fraccionar para tener vacaciones de verano o de invierno. Eso sí: nunca menos de 7 días".

El fraccionamiento de vacaciones facilitará el desarrollo de destinos turísticos nuevos o emergentes. Pero que quede claro que está garantizado que no habrá disminución de un solo minuto de vacaciones

"Lo que se busca -amplió- es que haya acuerdos entre empleador y empleado para pautar vacaciones fraccionadas pero insisto: nunca menos de 7 días".