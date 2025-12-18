“Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y les proponemos pasar el debate al 10 de febrero. Es para tener en cuenta el pedido de muchos sectores”, señaló este jueves la senadora nacional Patricia Bullrich.
El debate por la reforma laboral fue postergado y pasó para febrero
En el mismo día de la movilización de la CGT, la senadora mileísta Patricia Bullrich anunció la propuesta de pasar para el 10 de febrero el debate por la reforma laboral
El anuncio de la postergación de produjo apenas unas horas después de la marcha de la CGT en contra del proyecto de reforma laboral.
La decisión de posponer la discusión sorprendió porque hasta este mismo jueves desde el gobierno de Javier Milei se sostenía que "sí o sí" la reforma laboral tenía que salir antes de fin de año.
Tras la movilización, la postergación
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei se tratará en el Senado el 10 de febrero, como parte de sesiones extraordinarias, anunció la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este mismo jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según argumenmtó Bullrich.
Bullrich afirmó además que el despacho está abierto a nuevos cambios, durante el último tramo del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Trabajo y Previsión Social.
A las 16 se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.
Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.