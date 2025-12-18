Contra la reforma laboral la CGT se movilizó y anunció un paro nacional

Embed - Marcha de la CGT en Mendoza

Desde Peatonal y San Martín

En Mendoza la movilización comenzó en Peatonal y San Martín con una fuerte custodia policial. Las fuerzas de seguridad colocaron vallas para impedir que los manifestantes avancen a las calles, pero llegó un momento en que no los pudieron contener y comenzaron a marchar por avenida San Martín con la intención de llegar a la Legislatura.

Las banderas de la CGT y de Camioneros encabezaron la marcha y detrás se encolumnaron los sindicatos con una importante presencia de los gremios estatales. Se sumaron agrupaciones estudiantiles, de jubilados y ambientalistas.

Importante convocatoria en Buenos Aires.

Tensión e incidentes en Buenos Aires

En Buenos Aires, una serie de incidentes se registró en la tarde de este jueves tras la finalización del acto de la CGT en la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Javier Milei.

Los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones, lo que generó corridas en la vía pública a partir de la intención de las fuerzas de seguridad de garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.

La jornada de protesta no estuvo exenta de incidentes debido a que los manifestantes y los efectivos policiales se enfrentaron a empujones tras la fiscalización del acto.

Las fuerzas se seguridad nacionales y de la Ciudad, que conformaron para esta oportunidad un comando unificado, buscaron hacer cumplir el protocolo antipiquetes y arrojaron gas pimienta sobre un sector de la manifestación en la Avenida 9 de Julio.

De la movilización participaron dirigentes del peronismo como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; los senadores José Mayans y Jorge Capitanich, y dirigentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros), Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, además de las Madres de Plaza de Mayo.

También se movilizaron otras organizaciones de trabajadores como las dos fracciones de la CTA, la UTEP y agrupaciones de izquierda como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Los 20 principales puntos de la reforma laboral

1- Quienes quedan afuera: la nueva ley excluye al régimen de la Administración Pública, personal de casas particulares (servicio doméstico) y trabajadores agrarios, además de contrataciones de obra, servicios, agencias y trabajadores independientes de plataformas digitales (freelancers).

2- Formación profesional: la formación en el trabajo, en condiciones igualitarias, pasa a ser un derecho fundamental para todos los trabajadores.

3- Relación laboral presunta: la presunción de la existencia de un contrato por prestación de servicios en dependencia no aplica si hay contrataciones de obras o servicios profesionales/de oficios, y se emitan los recibos o facturas y además el pago se realice mediante sistemas bancarios.

4- Chau responsabilidad solidaria: aplica a las empresas contratistas para con las subcontratistas si se exige CUIL, pago de Seguridad Social y sueldos y ART.

5- Vacaciones fraccionadas: las empresas podrán dividirlas en tramos no inferiores a 7 días.

6- Banco de horas y jornada de trabajo reducida: empresas y trabajadores podrán "acordar" un régimen de compensación de horas extras por un banco de horas a devolver, o francos compensatorios. Asimismo, podrán calcular la carga horaria promedio, con 12 horas de descanso entre jornadas y no más de 35 horas semanales.

7- Más ítems no remunerativos: el proyecto de reforma laboral amplía el concepto de "beneficios sociales" (no dinerarios), a comedor, reintegros médicos, ropa de trabajo, útiles y capacitación. Se aclara que quedan excluidos del pago de aportes patronales.

8- Otras formas de pago y propinas: las empresas pueden incorporar componentes "retributivos dinámicos" por convenio o "decisión unilateral". Esto incluiría otros medios y hasta el retorno de los conocidos "ticket canasta". En el caso de las propinas, no se considerarán parte de la remuneración.

9- Otro cálculo de indemnización: el cambio radica en que se tomará el mejor sueldo como base de cálculo, sin aguinaldo, vacaciones ni premios. Y un tope indemnizatorio del 67% del salario.

10- Nace otra figura para afrontar una desvinculación: el FAL (Fondo de Asistencia Laboral), una cuenta individual de carácter "inembargable", destinada a "cubrir obligaciones por la extinción de un contrato".



11- Para eso, el empleador deberá destinar un 3% mensual obligatorio, de las remuneraciones base para los aportes patronales. Si las empresas lo cumplen se beneficiarán con una rebaja del mismo porcentaje en los aportes patronales, pero si incumple 3 meses seguidos tendrán que pagar 3% más como multa.

12- Condiciones de trabajo/ultraactividad: se refiere a un acuerdo o convenio colectivo vencido. En ese caso, sólo subsistirán las normas referidas a las condiciones de trabajo. El resto, siempre que haya acuerdo entre partes.

El fin de año legislativo incluye el tratamiento de la reforma laboral en Argentina.

13- Límites a las asambleas y la acción sindical: la reforma laboral permite que el empleador autorice una asamblea de trabajadores, y fije lugar, horario y su duración.

14- Cuota sindical: la ley establece que la retención de cuotas por parte de un gremio o sindicato deba tener autorización previa de los trabajadores.

15- Menos horas para delegados gremiales y tutela sindical: ejercer la función de delegado no podrá superar las 10 (diez) horas mensuales. Y la tutela sindical (protección contra despido) dependerá de que el elegido tenga no menos de 5% de los votos, mientras que los delegados suplentes tendrán estabilidad relativa.

16- Prácticas sindicales "desleales": serán infracciones graves los bloqueos a las empresas o impedir acceso, como también ejercer afiliaciones "compulsivas o involuntarias".

17- Servicios trascendentales y esenciales: son considerados los que deberán garantizar un 75% de prestación como mínimo (hospitales, transporte de medicamentos, servicios básicos, educación). O el 50% en el caso de los trascendentales (medicamentos, industria siderúrgica, alimenticia, bancaria, entre otras).

18-Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL): las empresas o empleadores que incrementen su nómina de trabajadores gozarán de una baja de la alícuota de sus contribuciones patronales de hasta 3% durante 2 años.

19- Mantenimiento de planes sociales: quienes cuenten con planes de asistencia social los mantendrán hasta por 1 (un) año luego de haber iniciado una nueva relación laboral.

20- Promoción del empleo registrado/aportes jubilatorios: para regularizar la informalidad laboral, a quienes ingresen a un empleo en blanco o registrado se les computará el equivalente a 60 meses de servicios con aportes al sistema previsional.