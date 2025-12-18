Jimena Latorre aclaró algunos aspectos de la Ley de Glaciares que propuso el gobierno nacional y, sin mencionarla, le respondió a Anabel Fernánde Sagasti, quien había denuniando públicamente que la norma impulsada por el Ejecutivo afloja la protección ambiental.
Jimena Latorre salió al cruce de Anabel Fernández Sagasti y defendió la Ley de Glaciares
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, aseguró que la ley propuesta por la Nación no desprotege los glaciares como denunció Anabel Fernández Sagasti
Latorre, ministra de Ambiente y Energía de Mendoza, dio su punta de vista este miércoles durante una entrevista en Radio Nihuil, con Ricardo Montacuto y Rosana Villegas.
El día anterior fue el gobernador Alfredo Cornejo quien se refirió al tema y aclaró que la ley propuesta ya se aplica en Mendoza y que el aporte que hace es el de cubrir un vacío legal generado por leyes anteriores.
Jimena Latorre: "La ley no desprotege los glaciares"
Luego de que la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti expresara que "mientras el mundo pierde 4.000 glaciares por año, el gobierno nacional propone aflojar la protección", Jimena Latorre opinó lo contrario: "El cambio propuesto no desprotege la zona glaciar, ni los glaciares. Simplemente lo que hace es poner blanco sobre negro para determinar quién tiene las responsabilidades para actuar y genera condiciones de relevamiento".
"Si el titular de los recursos es la Provincia, es precisamente la Provincia la que debe controlar", agregó.
También dijo la ministra de Ambiente y Energía que "no se modifican los presupuestos mínimos. Esta ley trae un principio precautorio que no estaba. Los daños ambientales no se cambian, ni se relativizan, ni se achica la protección".
Jimena Latorre explicó que el proyecto de ley prevé las autoridades de apliación y en ese sentido destacó que "no uquedan dudas de las jurisdicciones de las provincias".
Se refirió además al trabajo con el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que ha hecho un relevamiento de glaciares que permitió formular un inventario aunque debe ser actualizado.
"Hay un inventario nacional de glaciares, lo que no hay es de periglaciares. Lo que vamos a tener que hacer acto seguido si se aprueba este proyecto, es sentarnos a a escribir una ley provincial que deje el menor margen a la deiscrecionalidad y cómo vamos a hacer ese relevamiento que falta. Es un trabajo que haremos con la comunidad científica".