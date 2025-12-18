Jimena Latorre salió al cruce de Anabel Fernández Sagasti y defendió la Ley de Glaciares

tuit anabel fernandez sagasti

Jimena Latorre: "La ley no desprotege los glaciares"

Luego de que la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti expresara que "mientras el mundo pierde 4.000 glaciares por año, el gobierno nacional propone aflojar la protección", Jimena Latorre opinó lo contrario: "El cambio propuesto no desprotege la zona glaciar, ni los glaciares. Simplemente lo que hace es poner blanco sobre negro para determinar quién tiene las responsabilidades para actuar y genera condiciones de relevamiento".

"Si el titular de los recursos es la Provincia, es precisamente la Provincia la que debe controlar", agregó.

También dijo la ministra de Ambiente y Energía que "no se modifican los presupuestos mínimos. Esta ley trae un principio precautorio que no estaba. Los daños ambientales no se cambian, ni se relativizan, ni se achica la protección".

glaciares en mendoza Imagen de una zona de glaciares. Foto: Ianigla

Jimena Latorre explicó que el proyecto de ley prevé las autoridades de apliación y en ese sentido destacó que "no uquedan dudas de las jurisdicciones de las provincias".

Se refirió además al trabajo con el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) que ha hecho un relevamiento de glaciares que permitió formular un inventario aunque debe ser actualizado.

"Hay un inventario nacional de glaciares, lo que no hay es de periglaciares. Lo que vamos a tener que hacer acto seguido si se aprueba este proyecto, es sentarnos a a escribir una ley provincial que deje el menor margen a la deiscrecionalidad y cómo vamos a hacer ese relevamiento que falta. Es un trabajo que haremos con la comunidad científica".