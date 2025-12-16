Milei envió el proyecto que modifica la Ley de Glaciares para su debate en el Congreso

Desde el Gobierno insistieron en que la reforma establecerá “reglas claras”, al proteger los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales vigentes y eliminar la discrecionalidad que, según sostienen, frenó el desarrollo económico.

Además, la iniciativa del oficialismo busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”, con el objetivo de contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones.

El comunicado oficial subraya, a su vez, que el proyecto responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza y San Juan.