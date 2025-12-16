Milei envió el proyecto que modifica la Ley de Glaciares para su debate en el Congreso

El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley para modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de reformar el régimen vigente desde 2010. A través de un comunicado difundido por la Presidencia, el Gobierno sostuvo que la norma actual presenta “graves falencias” y que, “bajo pretextos ideológicos, se obstaculizó el desarrollo del país”.
Según el texto oficial, la iniciativa apunta a “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”. En ese sentido, el Ejecutivo remarcó que la reforma permitiría destrabar inversiones de gran magnitud.
El proyecto propone modificar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N.º 26.639 y será tratado durante el período de sesiones extraordinarias.
Desde el Gobierno insistieron en que la reforma establecerá “reglas claras”, al proteger los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales vigentes y eliminar la discrecionalidad que, según sostienen, frenó el desarrollo económico.
Además, la iniciativa del oficialismo busca “fortalecer el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconocer su capacidad técnica y científica, y promover una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares”, con el objetivo de contar con información precisa y actualizada para la toma de decisiones.
El comunicado oficial subraya, a su vez, que el proyecto responde a los reclamos de las provincias que integran la Mesa del Litio —Catamarca, Jujuy y Salta— y la Mesa del Cobre, conformada por Mendoza y San Juan.