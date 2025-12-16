Inicio Sociedad Aguinaldo
Estatales

El Gobierno confirmó la fecha de pago del aguinaldo para los empledos públicos

Por medio de su cuenta de X, el Gobierno de Mendoza oficializó cuándo será el pago del aguinaldo para todos los empleados estatales de la provincia

Por UNO
El aguinaldo para los estatales ya tiene fecha de pago confirmada por el Gobierno de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Uno de los días más esperado por todos los empleados sean estatales o del sector privado es el cobro del aguinaldo. Este martes, el Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago para ese sector de trabajadores de la provincia.

Muchos son los que ya tienen destinado el aguinaldo para los regalos para fiestas, para vacaciones o también para cancelar algunas deudas antes que termine el año.

aguinaldo, cuando se paga
El aguinaldo, uno de los momentos más esperados por los trabajadores. Imagen ilustrativa.

En este sentido, los empleados estatales ya tienen la fecha fija en que cobrarán el aguinaldo en este mes de diciembre.

La fecha de cobro del aguinaldo

El Gobierno de la provincia confirmó este martes cuándo cobrarán los empleados estatales el aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

Plazo fijo inversión dinero plata
El aguinaldo representa el 50% del sueldo más alto de los últimos 6 meses. Imagen ilustrativa.

En su cuenta de X hicieron un posteo en el que indicaron: "El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".

De esta forma, todos los trabajadores del Estado ya tienen la fecha fija en que tendrán depositado el último aguinaldo del 2025, el cual corresponde al 50% del sueldo más alto que se cobró en dentro de los 6 meses previos al pago de este extra.

