El Gobierno confirmó la fecha de pago del aguinaldo para los empledos públicos

Uno de los días más esperado por todos los empleados sean estatales o del sector privado es el cobro del aguinaldo. Este martes, el Gobierno de Mendoza confirmó la fecha de pago para ese sector de trabajadores de la provincia.
Muchos son los que ya tienen destinado el aguinaldo para los regalos para fiestas, para vacaciones o también para cancelar algunas deudas antes que termine el año.
En este sentido, los empleados estatales ya tienen la fecha fija en que cobrarán el aguinaldo en este mes de diciembre.
La fecha de cobro del aguinaldo
El Gobierno de la provincia confirmó este martes cuándo cobrarán los empleados estatales el aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.
En su cuenta de X hicieron un posteo en el que indicaron: "El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".
De esta forma, todos los trabajadores del Estado ya tienen la fecha fija en que tendrán depositado el último aguinaldo del 2025, el cual corresponde al 50% del sueldo más alto que se cobró en dentro de los 6 meses previos al pago de este extra.