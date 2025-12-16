El Gobierno confirmó la fecha de pago del aguinaldo para los empledos públicos

La fecha de cobro del aguinaldo

El Gobierno de la provincia confirmó este martes cuándo cobrarán los empleados estatales el aguinaldo correspondiente al mes de diciembre.

Plazo fijo inversión dinero plata El aguinaldo representa el 50% del sueldo más alto de los últimos 6 meses. Imagen ilustrativa.

En su cuenta de X hicieron un posteo en el que indicaron: "El próximo viernes 19 de diciembre estará depositado el aguinaldo de todos los empleados estatales".

De esta forma, todos los trabajadores del Estado ya tienen la fecha fija en que tendrán depositado el último aguinaldo del 2025, el cual corresponde al 50% del sueldo más alto que se cobró en dentro de los 6 meses previos al pago de este extra.