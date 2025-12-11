Ya tiene fecha el cobro del aguinaldo: cuándo se va a pagar

Como cada diciembre, millones de trabajadores estatales y privados esperan por el pago del aguinaldo, esta suma extra que permite que todos tengan un diciembre con más respiro y con dinero suficiente para afrontar los gastos que conllevan las fiestas de fin de año.
En ese sentido, ya es oficial la fecha de pago del aguinaldo, tanto para estatales como para trabajadores privados.
Cuándo se paga el aguinaldo en Argentina
En diciembre, en Argentina, se debe pagar el segundo medio aguinaldo. Este tiene una fecha estipulada, como plazo máximo, y es el 18 de diciembre. Esta no es una fecha al azar, sino que está dispuesto en la Ley de Contrato de Trabajo. En el caso de que el 18 de diciembre sea un día no laborable, el plazo máximo pasa a ser el día hábil previo.
La idea de que el pago del aguinaldo se haga en estas fechas es que todos los trabajadores tengan el dinero antes de las fiestas navideñas. Y a la hora de calcularlo, se toman los mismos parámetros que en el pago del aguinaldo de junio.
Cómo se calcula el aguinaldo en diciembre
A la hora de calcular el aguinaldo, se debe tener en cuenta el mes en el que se cobró el mayor sueldo en los seis meses previos al pago de este extra. A esa cifra, se la divide en dos y ese 50% es el monto que la empresa debe pagarle al trabajador.
En aquellos casos en los que una persona lleva menos de seis meses trabajando en un lugar, el pago del aguinaldo corresponde a un proporcional. Este monto surge de multiplicar la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por 12.
Un punto muy importante es que en esos cálculos para el aguinaldo se tienen en cuenta el sueldo básico, las comisiones, horas extras, plus y trabajos extras. Además, se abonan también las cargas sociales y los aportes jubilatorios.