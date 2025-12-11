Ya tiene fecha el cobro del aguinaldo: cuándo se va a pagar

La idea de que el pago del aguinaldo se haga en estas fechas es que todos los trabajadores tengan el dinero antes de las fiestas navideñas. Y a la hora de calcularlo, se toman los mismos parámetros que en el pago del aguinaldo de junio.

aguinaldo

Cómo se calcula el aguinaldo en diciembre

A la hora de calcular el aguinaldo, se debe tener en cuenta el mes en el que se cobró el mayor sueldo en los seis meses previos al pago de este extra. A esa cifra, se la divide en dos y ese 50% es el monto que la empresa debe pagarle al trabajador.

En aquellos casos en los que una persona lleva menos de seis meses trabajando en un lugar, el pago del aguinaldo corresponde a un proporcional. Este monto surge de multiplicar la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y dividir el resultado por 12.

Un punto muy importante es que en esos cálculos para el aguinaldo se tienen en cuenta el sueldo básico, las comisiones, horas extras, plus y trabajos extras. Además, se abonan también las cargas sociales y los aportes jubilatorios.