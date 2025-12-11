Inicio Economía inflación
Variación de precios

La inflación de noviembre en Mendoza fue de 2,7% y otra vez superó a la nacional

Es el valor más alto de los últimos 6 meses. Transporte y tarifas sostuvieron la inflación mensual. A nivel país, llegó a 2,5%, según la medición de INDEC

Miguel Ángel Flores
Miguel Ángel Flores
El gasto en salud fue uno de los capítulos que empujó el 2,7% de inflación de noviembre en Mendoza.



La inflación que refleja el IPC (Índice de Precios al Consumidor) de Mendoza llegó a 2,7% en noviembre, su valor más alto en los últimos 6 meses. Además, superó al valor del país que pondera el INDEC, de 2,5%. Los números se dieron a conocer este jueves.

Detrás del índice medido por la Dirección de Estadísticas en la provincia está el capítulo Transporte, que producto de la suba de precios de combustibles y del boleto, alcanzó 4,8%. También Vivienda y Servicios Básicos, con 3,9%, mientras que la suba de cuotas de medicina prepaga empujó el ítem Atención Médica y Gastos para la Salud (2,8%).

