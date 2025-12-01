Tarifas, medicina prepaga y alquileres, entre los aumentos que sostendrán la inflación de diciembre

Tarifa-Social-paso-a-paso-para-obtener-los-subsidios-en-las-tarifas-de-luz-y-gas.jpg Las tarifas, con aumentos en torno a 2,8% en diciembre, son uno de los rubros que sostendrán la inflación mensual.

Las facturas de electricidad y gas seguirán con sus actualizaciones mensuales en cuanto al costo de abastecimiento, con la inflación como referencia de ajuste.

Esto se da con la decisión del gobierno nacional de profundizar el cambio en el régimen de subsidios por otros "focalizados".

De hecho, se abrió el período de consulta pública para reemplazar los niveles de segmentación N1, N2 y N3 por sólo 2 grupos: tarifas residenciales con y sin subsidios.

Los incrementos para diciembre quedaron establecidos por una serie de resoluciones del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) y Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas).

alquileres en buenos aires Aunque con un ajuste más moderado, la renovación y actualización de alquileres moverán la aguja del presupuesto de muchos.

Alquileres

A lo largo de 2025 el rubro alquileres de vivienda ha sacudido el bolsillo de muchos inquilinos con subas fuertes.

No obstante, los contratos que aún se rigen bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán en diciembre un aumento moderado si se compara con los meses anteriores: 28,67%.

Para los corredores inmobiliarios, es otro indicio de desaceleración del ritmo de ajuste de los contratos de alquiler, a la espera de un 2026 que aún es una incógnita.

prepagas devolver aumentos 3.jpg Las cuotas que cobran las empresas de medicina prepaga vuelven a actualizarse en diciembre. Y ya acumulan 28% interanual

Prepagas

En cuanto a la medicina prepaga, las empresas ya notificaron a los afiliados una suba de cuotas que oscilará entre 2,3% y 2,4%.

La mayoría, como Galeno, Prevención, Swiss Medical y Sancor decidieron aplicar 2,3%. En tanto, OSDE desdobló el ajuste en un 2,1% a nivel nacional y 2,5% en la Patagonia.

Así, la medicina prepaga se mantiene por encima de la inflación del sector de la salud.

Según lo difundido por el INDEC, en octubre subió 1,5% en el Gran Buenos Aires (GBA) y 1,8% a nivel nacional. En lo que va del año, acumula un alza de 22,7% y contra el mismo mes del año anterior 28,9%.

Pero los incrementos en los planes de cobertura muestran una tendencia de desaceleración respecto de meses previos en donde llegaron a duplicar los valores.

ypf, naftas.jpg Los impuestos internos se trasladan a los precios de los combustibles este mes, con nuevos aumentos.

Nafta y gasoil

Por su parte, los combustibles tendrán un reajuste debido al aumento de los impuestos al combustible líquido y al dióxido de carbono, que se traslada directo al precio del litro de nafta y gasoil.

De esta manera, solo por la suba de impuestos, el litro de nafta súper costará $16,37 más sobre los valores vigentes y en el caso del gasoil $13,54.

Es un aumento que el gobierno venía de postergar un par de veces antes de las elecciones, y que ahora intenta trasladar para evitar un desfasaje mayor en los precios de surtidor.

Cable y telefonía

Las compañías de cable y telefonía anticiparon a sus clientes que aplicarán un aumento en el servicio de hasta 4%, que dependerá del plan contratado y la operadora (NA).