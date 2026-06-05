A cuánto cerró el dólar este viernes 5 de junio

dolares, bancos A cuánto se venderá el dólar este viernes 5 de junio.

El precio del dólar este viernes 5 de junio en cada banco

Con el dólar en alza, los bancos confirmaron que el precio del dólar este viernes 5 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:

Banco Nación: $1.460

Banco Galicia: $1.460

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.460

Banco Supervielle: $1.455

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.465

Banco Patagonia: $1.455

Banco Hipotecario: $1.455

Banco Santander: $1.455

Brubank: $1.450

Banco Credicoop: $1.460

Banco Macro: $1.470

Banco Piano: $1.465

Banco de Comercio: $1.460

dólares A cuánto se venderá el dólar este viernes 5 de junio.

A cuánto se venderá el dólar blue este viernes 5 de junio

El dólar blue también vio una subida durante los primeros días de esta semana y llegó a $1.435, el mismo precio al que se venderá en la mañana de este viernes inicien las actividades cambiarias.

Al mismo tiempo, el hecho de que el dólar blue se vaya a vender a $1.435 también significa el resurgimiento de la brecha con el oficial. A modo de ejemplo, el lunes ambos arrancaron a $1.430, pero el oficial creció a mayor velocidad que el blue haciendo que este viernes la brecha entre ambos sea de $20.