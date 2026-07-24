El vocero presidencial estimó que el dólar podría escalar hasta los $1.800 en los próximos meses

Según argumentó Ravier, la corrección del dólar se daría de forma ordenada y descartó oscilaciones bruscas.

Ajuste gradual sin sobresaltos en los precios

“No veo que el dólar se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o a $1.700 dentro de unos meses es una posibilidad”, señaló Ravier al analizar la dinámica cambiaria actual.

El vocero sostuvo que esta proyección de incremento -que implicaría un deslizamiento de entre $200 y $300 respecto de los niveles actuales- “no preocupa” en los despachos oficiales. Según argumentó, la corrección se daría de forma ordenada y descartó oscilaciones bruscas que tengan un impacto directo en el bolsillo de la población.

Si bien Ravier evitó precisar plazos exactos sobre cuándo se alcanzaría dicho techo, insistió en que el movimiento técnico se inscribiría dentro de una trayectoria previsible para la economía en el corto plazo.

Respaldo a la política cambiaria y compras del Banco Central

Durante su exposición, el portavoz presidencial rechazó enfáticamente los análisis de consultoras privadas y analistas financieros que sostienen que existe un atraso cambiario estructural en la economía.

Para fundamentar la postura de la Casa Rosada, Ravier destacó la solidez de las cuentas externas, apalancada por las continuas compras de divisas que ejecuta el Banco Central para reforzar las reservas internacionales y el sostén del superávit comercial.

Con estas definiciones, el equipo económico busca marcar la cancha en la discusión monetaria, proyectando una senda de convergencia cambiaria predecible y reaccionando a la volatilidad del mercado sin alterar el programa económico de fondo.