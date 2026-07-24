En medio del debate por la competitividad y la evolución de la divisa, el gobierno nacional admitió la posibilidad de que el tipo de cambio oficial sufra un ajuste gradual en el corto plazo. Fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien proyectó que la cotización del dólar podría ubicarse entre los $1.700 y los $1.800 dentro de los próximos meses.
El vocero presidencial estimó que el dólar podría escalar hasta los $1.800 en los próximos meses
Adrián Ravier negó un atraso cambiario e indicó que el tipo de cambio podría ajustarse entre $200 y $300 en el corto plazo. Aunque, descartó un salto brusco del dólar
Las declaraciones se dieron durante su intervención en el canal de streaming oficialista "Carajo", donde el funcionario intentó llevar tranquilidad a los mercados y a los consumidores al desestimar una devaluación abrupta.
Esta semana, la cotización del dólar cerró en alza y quedó en $1.470 para la compra y $1.520 para la venta en las pizarras del Banco Nación, lo que representó una suba de $10 respecto del cierre del jueves.
Ajuste gradual sin sobresaltos en los precios
“No veo que el dólar se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $1.800 o a $1.700 dentro de unos meses es una posibilidad”, señaló Ravier al analizar la dinámica cambiaria actual.
El vocero sostuvo que esta proyección de incremento -que implicaría un deslizamiento de entre $200 y $300 respecto de los niveles actuales- “no preocupa” en los despachos oficiales. Según argumentó, la corrección se daría de forma ordenada y descartó oscilaciones bruscas que tengan un impacto directo en el bolsillo de la población.
Si bien Ravier evitó precisar plazos exactos sobre cuándo se alcanzaría dicho techo, insistió en que el movimiento técnico se inscribiría dentro de una trayectoria previsible para la economía en el corto plazo.
Respaldo a la política cambiaria y compras del Banco Central
Durante su exposición, el portavoz presidencial rechazó enfáticamente los análisis de consultoras privadas y analistas financieros que sostienen que existe un atraso cambiario estructural en la economía.
Para fundamentar la postura de la Casa Rosada, Ravier destacó la solidez de las cuentas externas, apalancada por las continuas compras de divisas que ejecuta el Banco Central para reforzar las reservas internacionales y el sostén del superávit comercial.
Con estas definiciones, el equipo económico busca marcar la cancha en la discusión monetaria, proyectando una senda de convergencia cambiaria predecible y reaccionando a la volatilidad del mercado sin alterar el programa económico de fondo.
En pocas palabras
- Dólar: Adrián Ravier negó atraso cambiario y proyectó ajuste entre $200 y $300, descartando salto brusco.
- Proyección oficial: el vocero presidencial estimó que el tipo de cambio podría escalar hasta los $1.800 en los próximos meses.
- Perspectiva económica: Ravier defendió la política cambiaria, destacando compras del Banco Central y superávit comercial.