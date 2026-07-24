El vocero presidencial le puso precio al dólar para los próximos meses

El futuro del dólar

Frente a los analistas financieros que advierten sobre un tipo de cambio retrasado, el representante oficial sostuvo que cualquier modificación sería verdaderamente pequeña. Para justificar su postura, argumentó que un leve aumento en el precio no afectaría severamente el poder adquisitivo de las personas.

Para fundamentar su tranquilidad económica, el funcionario trazó un paralelismo directo con la administración de Mauricio Macri. Señaló que en aquel período el precio del dólar llegó a cuadruplicarse.

EL VOCERO RAVIER ADMITIÓ QUE “EL DÓLAR PODRÍA LLEGAR A $1.800 EN LOS PRÓXIMOS MESES”



El vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que el tipo de cambio podría ubicarse entre $1.700 y $1.800 en los próximos meses, aunque aclaró que ese movimiento no implicaría una… pic.twitter.com/ZHZcQNiMNX — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) July 24, 2026

"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a$ 6.000 para llegar a una cosa parecida", puntualizó. También recordó la devaluación del 2002, asegurando que un salto de magnitud similar resulta impensado hoy.

Finalmente, reforzó la idea de un horizonte previsible para las cuentas públicas de la Argentina. En ese sentido, Ravier destacó datos positivos como la acumulación de reservas internacionales junto al superávit en la cuenta corriente. "Ahora que el tipo de cambio llegue a $1.800 a$ 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad", concluyó el vocero, añadiendo posteriormente para cerrar el tema que "la estabilidad cambiaria es muy clara, yo no me preocupo por ese lado".