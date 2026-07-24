El vocero presidencial le puso precio al dólar para los próximos meses

Adrián Ravier, actual vocero del Gobierno, abordó un tema sensible para la economía de la Argentina. Durante una entrevista en el stream oficialista Carajo, el funcionario evaluó una eventual suba en precio del dólar.
El vocero presidencial explicó su visión sobre un aparente atraso cambiario. Según su perspectiva, si existiera tal desfasaje, resultaría mínimo en comparación con épocas pasadas. Para ilustrar su postura, mencionó que alcanzar una cifra cercana a los $ 1.800 representaría un escenario factible para los tiempos venideros.
Actualmente, la divisa estadounidense se ubica en $ 1.510. Al respecto, Ravier transmitió un mensaje de calma sobre las variables financieras. Afirmó que el país atraviesa un período de notoria estabilidad, descartando grandes saltos bruscos. Sin embargo, reconoció ciertas vulnerabilidades frente a contingencias externas, nombrando factores climáticos adversos.
El futuro del dólar
Frente a los analistas financieros que advierten sobre un tipo de cambio retrasado, el representante oficial sostuvo que cualquier modificación sería verdaderamente pequeña. Para justificar su postura, argumentó que un leve aumento en el precio no afectaría severamente el poder adquisitivo de las personas.
Para fundamentar su tranquilidad económica, el funcionario trazó un paralelismo directo con la administración de Mauricio Macri. Señaló que en aquel período el precio del dólar llegó a cuadruplicarse.
"Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a$ 6.000 para llegar a una cosa parecida", puntualizó. También recordó la devaluación del 2002, asegurando que un salto de magnitud similar resulta impensado hoy.
Finalmente, reforzó la idea de un horizonte previsible para las cuentas públicas de la Argentina. En ese sentido, Ravier destacó datos positivos como la acumulación de reservas internacionales junto al superávit en la cuenta corriente. "Ahora que el tipo de cambio llegue a $1.800 a$ 1.700 dentro de unos meses es una posibilidad", concluyó el vocero, añadiendo posteriormente para cerrar el tema que "la estabilidad cambiaria es muy clara, yo no me preocupo por ese lado".
En pocas palabras
- Dólar a corto plazo: el vocero presidencial estima una cotización de $1.800 para los próximos meses.
- Estabilidad económica: el funcionario minimiza el riesgo de un atraso cambiario significativo en Argentina.
- Perspectivas: Ravier destaca la acumulación de reservas y el superávit como señales de estabilidad.