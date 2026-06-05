Un jurado popular declaró, este viernes por la tarde, culpables a los dos acusados del crimen del finquero Juan Carlos González, de 78 años, ocurrido el 31 de enero en Montecaseros, San Martín.
El jurado declaró culpables a 2 hombres por el crimen de un finquero y uno recibió perpetua
Jesús Rosas fue condenado a perpetua por el crimen del finquero Juan González, quemado vivo. Rodrigo Moya sabrá el jueves cuántos años estará preso
La víctima fatal había sido golpeada y calcinada en el interior de su camioneta cuando estaba con vida, de acuerdo a los peritajes en el expediente y tratados durante el proceso penal que comenzó el lunes último.
La escena del crimen fue una finca en el Este provincial, donde la víctima fatal fue hallada en el asiento trasero.
Culpables del crimen, tras la deliberación del jurado popular
En el Polo Judicial de San Martín, el jurado popular declaró, tras una larga deliberación secreta, culpables a Jesús Alejandro Rosas, de 37 años, y a Rodrigo Ismael Moya, de 26 años.
A continuación, el juez técnico, Armando Cecilio Martínez, determinó que Rosas -detenido en la cárcel San Felipe- debe cumplir la pena de prisión perpetua por ser autor del delito Homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en concurso ideal con Homicidio criminis causa en concurso real con robo simple.
Tras escuchar el veredicto del jurado popular, Rosas agachó la cabeza y cerró los ojos.
Luego, el magistrado fijó para el jueves 11 de junio a las 14 la audiencia de determinación de la pena de prisión para el otro culpable, Rodrigo Ismael Moya, considerado penalmente responsable de la participación secundaria en el delito Homicidio en ocasión de robo en perjuicio del finquero.
Veredicto de culpables por el crimen y fuerte custodia
Para evitar incidentes, el Tribunal Penal Colegiado ordenó que en el interior de la sala de debates hubiera fuerte custodia penitenciaria durante la lectura del veredicto.
Martín Scatareggi y Oscar Sívori sostuvieron la acusación contra los acusados en nombre del Ministerio Público Fiscal; Mariano Talquenca fue el querellante en nombre del hijo del finquero asesinado mientras que las defensas de los condenados Rosas y Moya estuvieron a cargo de Edith Bunjeil y Federico Alissiardi.