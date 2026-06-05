El jurado declaró culpables a 2 hombres por el crimen de un finquero y uno recibió perpetua

Jesús-Rosas-Condenado-San Martín Jesús Alejandro Rosas, condenado a perpetua por el crimen del finquero. Gentileza

Culpables del crimen, tras la deliberación del jurado popular

En el Polo Judicial de San Martín, el jurado popular declaró, tras una larga deliberación secreta, culpables a Jesús Alejandro Rosas, de 37 años, y a Rodrigo Ismael Moya, de 26 años.

A continuación, el juez técnico, Armando Cecilio Martínez, determinó que Rosas -detenido en la cárcel San Felipe- debe cumplir la pena de prisión perpetua por ser autor del delito Homicidio agravado por alevosía y ensañamiento en concurso ideal con Homicidio criminis causa en concurso real con robo simple.

Juez Armando Martínez-San Martín El juez penal colegiado Armando Martínez condenó a prisión perpetua al culpable del crimen del finquero. Al otro culpable le fijará la pena de prisión el jueves 11 de junio.

Tras escuchar el veredicto del jurado popular, Rosas agachó la cabeza y cerró los ojos.

Luego, el magistrado fijó para el jueves 11 de junio a las 14 la audiencia de determinación de la pena de prisión para el otro culpable, Rodrigo Ismael Moya, considerado penalmente responsable de la participación secundaria en el delito Homicidio en ocasión de robo en perjuicio del finquero.

Rodrigo Moya-Condenado-San Martín Rodrigo Moya fue declarado culpable de participar del crimen y el jueves 11 sabrá cuántos años deberá estar preso. Gentileza

Veredicto de culpables por el crimen y fuerte custodia

Para evitar incidentes, el Tribunal Penal Colegiado ordenó que en el interior de la sala de debates hubiera fuerte custodia penitenciaria durante la lectura del veredicto.

Martín Scatareggi y Oscar Sívori sostuvieron la acusación contra los acusados en nombre del Ministerio Público Fiscal; Mariano Talquenca fue el querellante en nombre del hijo del finquero asesinado mientras que las defensas de los condenados Rosas y Moya estuvieron a cargo de Edith Bunjeil y Federico Alissiardi.