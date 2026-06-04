Mató a una bebé al quemarla con agua caliente en una ducha: creen que el crimen fue por celos

Embed La madre de la bebé fallecida en Bormujos (Sevilla) relata que la menor, de 16 meses, murió a causa de las graves quemaduras sufridas mientras la bañaba su pareja, a quien señala por celos: "Tenía celos por cómo me implicaba con mi niña" https://t.co/aByExcKhTu pic.twitter.com/Rty9Kb3q23 — Europa Press (@europapress) June 3, 2026

El testimonio de la madre tras el crimen

Según la madre de la víctima del crimen, la pareja estaba a cargo del baño y salió un momento a por una toalla. La familia descartó que la menor, que aún no caminaba con autonomía, pudiera haber abierto el grifo del agua caliente por sí sola y provocarse quemaduras tan extensas.

La Policía de España, a través del Grupo de Homicidios, y el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla investigan los hechos. El hombre, que no es el padre biológico de la bebé, ha sido tomado declaración como investigado, aunque permanece en libertad sin medidas cautelares de momento. El caso ha pasado del Grupo de Menores al de Homicidios tras el fallecimiento de la pequeña.

Andrea Burdalo y su abogado, Agustín Fernández, sostienen que se trató de un crimen y no de un accidente. La madre ha señalado públicamente que cree que el infanticidio fue motivado por celos hacia la atención que ella dedicaba a los cuidados de su hija y hacia el contacto que mantenía con el padre biológico de la menor. Consideran que existen indicios suficientes para apuntar a un homicidio, posiblemente en el marco de violencia vicaria.

La familia materna ha expresado su dolor y exigido justicia tras el presunto crimen. La abuela de la pequeña reclamó públicamente por su nieta, que “estaba empezando a vivir”. Mientras la investigación avanza, los peritos analizarán las circunstancias del baño, la temperatura del agua y las lesiones para determinar si fueron causadas de forma deliberada.