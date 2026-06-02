Reincidió en una alcoholemia positiva y argumentó que fue por una "ensalada con vinagre"

Embed CUMPLÍA TAREAS COMUNITARIAS POR MANEJAR BORRACHO; VOLVIÓ A DAR POSITIVO

- Trató de alegar que había comido ensalada con vinagre. pic.twitter.com/PdnTWGtMaE — Vía Szeta (@mauroszeta) June 2, 2026

La excusa del conductor alcoholizado

El dosaje que se le realizó por aspirado al conductor arrojó un resultado de 0,39 gramos de alcohol en sangre, un número que no es muy elevado pero no por eso dejar de ser positivo. Sobre todo teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero.

Según el video difundido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el hombre aseguró que no había tomado bebidas alcohólicas pero comió una “ensalada con vinagre”. Una vez que el aparato arrojó el resultado positivo, aclaró que “me dio para probar un vino el abuelo de ella (la acompañante) que tomé media copita literal”.

Luego la siguió embarrando ya que admitió que hace un año tuvo un accidente donde estaba manejando alcoholizado y se encontraba realizando tareas comunitarias por ese motivo. “Tuve un quilombo que se hizo viral”, agregó.

Para peor, los agentes controladores encontraron bebidas alcohólicas que estaban llevando en el interior del vehículo. “Ni lo toqué, es para ella que le gusta nada más”, dijo el conductor.