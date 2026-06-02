Las excusas que deben brindar los conductores que tienen alcoholemia positiva pueden llegar a ser tragicómica. Así ocurrió en las últimas horas en medio de un control que realizaron las autoridades en una ruta nacional de Buenos Aires.
Reincidió en una alcoholemia positiva y argumentó que fue por una "ensalada con vinagre"
El conductor volvió a ser detenido manejando alcoholizado sobre una ruta nacional en Buenos Aires
El insólito suceso ocurrió cuando personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizaba un control sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de peaje Pilar, según comunicaron en forma oficial.
En ese momento detuvieron un auto para realizar un control de alcoholemia que no sólo arrojó resultado positivo, sino que la coartada que dio el hombre fue totalmente irreal. Y lo particular es que todo quedó registrado en un video que filmaron las autoridades y difundieron en sus cuentas oficiales, a modo de prevención ante conductores ebrios.
La excusa del conductor alcoholizado
El dosaje que se le realizó por aspirado al conductor arrojó un resultado de 0,39 gramos de alcohol en sangre, un número que no es muy elevado pero no por eso dejar de ser positivo. Sobre todo teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero.
Según el video difundido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el hombre aseguró que no había tomado bebidas alcohólicas pero comió una “ensalada con vinagre”. Una vez que el aparato arrojó el resultado positivo, aclaró que “me dio para probar un vino el abuelo de ella (la acompañante) que tomé media copita literal”.
Luego la siguió embarrando ya que admitió que hace un año tuvo un accidente donde estaba manejando alcoholizado y se encontraba realizando tareas comunitarias por ese motivo. “Tuve un quilombo que se hizo viral”, agregó.
Para peor, los agentes controladores encontraron bebidas alcohólicas que estaban llevando en el interior del vehículo. “Ni lo toqué, es para ella que le gusta nada más”, dijo el conductor.