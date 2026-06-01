Debe haber pocas situaciones más insólitas que la que ocurrió en las últimas horas en la provincia de Neuquén. Un control policial donde, como suele ocurrir, algunas personas quedaron detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol. Pero el colmo del episodio fue cuando se detectó que el chofer de la grúa que se iba a llevar los vehículos secuestrados también estaba alcoholizado.
Retuvieron vehículos en un control policial y hasta el chofer de la grúa que se los llevaba tenía alcoholemia
Mientras realizaban los operativos con dosaje de alcohol tras soplar la pipeta secuestraron 6 vehículos cuyos conductores dieron positivo en la prueba, pero no fue todo
Todo ocurrió cuando inspectores municipales y efectivos policiales de la Comisaría 52 de Neuquén llevaban adelante un control de alcoholemia en la intersección de las calles Honduras y Ecuador, en pleno Barrio Sarmiento.
Mientras realizaban los operativos con dosaje de alcohol tras soplar la pipeta secuestraron 6 vehículos cuyos conductores dieron positivo en la prueba. Pero eso no fue todo.
El chofer de la grúa alcoholizado
Según la información que trascendió de manera oficial por parte de las autoridades de Neuquén, el operativo policial se desarrollaba sin mayores inconvenientes hasta que, cuando llegó la grúa contratada por el municipio, descubrieron que estaba en la misma.
Fueron los propietarios de algunos de los vehículos secuestrados quienes les señalaron a las autoridades que, según advirtieron, el chofer de la grúa de auxilio tenía aliento etílico y su comportamiento era extraño.
Tras momentos de forcejeos y tensión, los inspectores procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor de la grúa. Efectivamente, de esta manera se logró comprobar que el chofer del camión marca Mercedes Benz tipo camilla tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre y tampoco contaba con la documentación obligatoria en el lugar.
A esta escena insólita se le sumó el momento en el cual la grúa con el auto cargado fue escoltado por los móviles policiales hasta el depósito municipal donde quedó secuestrada. Ahora el conductor enfrentará la multa por alcoholemia correspondiente, según comunicaron fuentes oficiales.