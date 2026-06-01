Retuvieron vehículos en un control policial y hasta el chofer de la grúa que se los llevaba tenía alcoholemia

Embed - La Voz TV: secuestro de grúa municipal por alcoholemia positiva

El chofer de la grúa alcoholizado

Según la información que trascendió de manera oficial por parte de las autoridades de Neuquén, el operativo policial se desarrollaba sin mayores inconvenientes hasta que, cuando llegó la grúa contratada por el municipio, descubrieron que estaba en la misma.

Fueron los propietarios de algunos de los vehículos secuestrados quienes les señalaron a las autoridades que, según advirtieron, el chofer de la grúa de auxilio tenía aliento etílico y su comportamiento era extraño.

Tras momentos de forcejeos y tensión, los inspectores procedieron a realizarle el test de alcoholemia al conductor de la grúa. Efectivamente, de esta manera se logró comprobar que el chofer del camión marca Mercedes Benz tipo camilla tenía 1,19 gramos de alcohol en sangre y tampoco contaba con la documentación obligatoria en el lugar.

A esta escena insólita se le sumó el momento en el cual la grúa con el auto cargado fue escoltado por los móviles policiales hasta el depósito municipal donde quedó secuestrada. Ahora el conductor enfrentará la multa por alcoholemia correspondiente, según comunicaron fuentes oficiales.