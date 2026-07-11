En un año, cuatro funcionarios mendocinos fueron detectados manejando con alcoholemia positiva

Un consejero de Minería con una alcoholemia altísima

El titular del Poder Ejecutivo en el Consejo de Minería, Diego Silvestre, fue aprehendido en San Rafael con 2,26 gramos de alcohol en sangre

La última situación se conoció este domingo y tuvo como protagonista a Padilla, quien había asumido apenas un mes antes como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de Minería de Mendoza.

El control realizado en San Rafael determinó que manejaba con 2,26 gramos de alcohol en sangre, es decir, más de 4 veces más del límite permito. Además, la Policía Vial constató que circulaba sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio y sin la cédula de identificación del vehículo, por lo que fue trasladado a la Comisaría 32ª.

Un integrante de Irrigación que renunció en febrero

Gustavo Villegas, ex consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación, renunció en febrero tras ser detectado conduciendo con alcoholemia positiva.

En febrero de 2026 fue el turno de Gustavo Villegas, consejero del Río Atuel en el Departamento General de Irrigación. El funcionario fue detectado conduciendo en estado de ebriedad durante un control realizado en General Alvear.

El dosaje confirmó que manejaba con 2,55 gramos de alcohol en sangre, el registro más alto de los cuatro casos. Al día siguiente difundió una carta pública en la que reconoció su error y puso su renuncia a disposición del superintendente de Irrigación.

Un edil libertario demorado en la Arístides

Martín Antolín, concejal del Partido Libertario en San Rafael. Manejaba alcoholizado. Foto: Instagram

En noviembre de 2025 otro concejal pasó a integrar la lista. Se trató de Martín Antolín, representante del Partido Libertario de San Rafael, quien fue detenido durante un control de alcoholemia realizado en la calle Arístides Villanueva de la Ciudad de Mendoza.

El operativo determinó que conducía con 1,15 gramos de alcohol en sangre. Tras el procedimiento, la Policía retuvo el vehículo en el que circulaba y el funcionario quedó demorado.

El concejal de Guaymallén detenido en General Alvear

Miqueas Burgoa, concejal de Cambia Mendoza en el departamento de Guaymallén. El caso ocurrió en mayo del 2025, pero en concejal no renunció.

El primero de los casos ocurrió en mayo de 2025 y tuvo como protagonista al entonces concejal de Cambia Mendoza en Guaymallén Miqueas Burgoa. Fue interceptado por preventores de Tránsito y efectivos policiales en General Alvear durante la madrugada, luego de cruzar un semáforo en rojo cuando salía de un boliche.

El test de alcoholemia arrojó 1,20 gramos de alcohol en sangre. De acuerdo con el acta del procedimiento, el edil también intentó influir sobre los agentes mencionando al intendente alvearense antes de ser trasladado a una dependencia policial.

En su momento se le pidió la renuncia, pero logró apoyo en el Concejo Deliberante y continuó siendo edil hasta abril de este año. Ahora da charlas para crear conciencia de la peligrosidad de manejar alcoholizado.