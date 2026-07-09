Renunció otro funcionario luego de ser detenido con 2,26 gramos de alcohol en sangre

El titular del Consejo de Minería, Diego Eduardo Silvestre Padilla.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia que arrojó un resultado de 2,26 gramos de alcohol por litro de sangre.

El conductor fue aprehendido, el vehículo quedó secuestrado junto con las llaves y ambos fueron trasladados a la Comisaría 32ª, donde quedaron a disposición del Juzgado Contravencional.

Además de la alcoholemia positiva, la Policía labró un acta porque Silvestre Padilla carecía de toda la documentación obligatoria para circular. Según el parte policial, manejaba sin licencia de conducir, sin seguro obligatorio y sin la cédula de identificación del vehículo.

Quién es el funcionario detenido por la Policía

Silvestre Padilla se desempeñaba como representante del Ejecutivo en el Consejo de Minería de Mendoza. Había sido designado por el gobernador Alfredo Cornejo mediante un decreto publicado a comienzos de junio, por lo que llevaba poco más de un mes en funciones cuando ocurrió el procedimiento policial que derivó en su renuncia.

También fue asesor del Concejo Deliberante de San Rafael y, en las elecciones de 2025, integró la lista de la Unión Cívica Radical como candidato suplente a concejal.

En el ámbito profesional representa al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial y forma parte del Instituto de Derecho Minero, creado recientemente en esa entidad. En su perfil profesional se presenta como abogado litigante.