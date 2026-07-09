Aprovecharon los festejos tras el partido con Egipto y robaron una joyería

Los elementos robados de la joyería en Córdoba.

El robo a la joyería en Córdoba

El episodio ocurrió a escasos metros del shopping Patio Olmos, uno de los puntos más concurridos durante los festejos en Córdoba. Según relataron testigos, alrededor de 10 personas se acercaron al local de manera coordinada.

Los ladrones lanzaron piedras y petardos contra la vidriera de la joyería hasta lograr quebrarla por completo. Una vez rota la protección del local, ingresaron rápidamente y sustrajeron relojes, anillos, pulseras y otros artículos de valor que estaban exhibidos en las vitrinas. Los objetos fueron tomados en cuestión de segundos. Los responsables escaparon mezclándose entre la multitud que colmaba las calles.

EN MEDIO DE LOS FESTEJOS, ROBARON UNA JOYERÍA

- Fue en Córdoba pic.twitter.com/dG0cx14Dmf — Vía Szeta (@mauroszeta) July 8, 2026

Las cámaras de seguridad de la zona y videos grabados por testigos registraron el momento del robo con claridad. Las imágenes muestran la secuencia completa: desde el lanzamiento de objetos hasta la huida con el botín.

Fuentes policiales de Córdoba confirmaron que ya hay 3 personas detenidas en relación directa con este robo. Durante los procedimientos se recuperaron anillos, pulseras, relojes y cadenas que habían sido sustraídos del local. Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que investiga su participación en el hecho y si forman parte de una banda organizada que actuó aprovechando el descontrol.