Coimeó a 2 dos policías con 400 dólares pero también le robaron 1.100 dólares más

Los policías de Santa Fue fueron detenidos.

Coimas y robos de los policías en Santa Fe

El episodio ocurrió cerca de las 19 del viernes en la intersección de Bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el relato del conductor, circulaba junto a su hijo de 2 años cuando fue interceptado por los policías.

Durante la requisa del vehículo, los agentes de la Policía de Santa Fe advirtieron que llevaba una importante suma de dinero y, según la denuncia, le exigieron que les entregara parte del efectivo a cambio de no demorarlo. El hombre accedió y les dio 400 dólares en concepto de coimas, pero una vez que retomó la marcha descubrió que le faltaban otros 1.500 dólares.

Tras advertir el faltante, el automovilista se presentó de inmediato ante la sede de Asuntos Internos de la Policía y radicó la denuncia. A partir de esa presentación, los investigadores localizaron a los dos efectivos esa misma noche y realizaron una requisa.

Según informaron fuentes de la causa, uno de los agentes tenía en su poder 1.100 dólares, mientras que el otro conservaba los 400 dólares restantes, una suma que coincide con el dinero denunciado por la víctima del robo.

Los dos policías fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación. La causa quedó en manos del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, quien deberá determinar las responsabilidades de los efectivos y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el presunto roLos policías de Santa Fue fueron detenidos.bo.