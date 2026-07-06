El joven que murió en un boliche sufrió un paro cardíaco y analizan si el alcohol y los energizantes influyeron

La muerte ocurrió en el boliche Wabi, de Luján.

Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la información reunida hasta el momento indica que el joven habría consumido bebidas alcohólicas desde la tarde del viernes. Además, los investigadores analizan si también mezcló alcohol con bebidas energizantes, una circunstancia que, de confirmarse, pudo haber actuado como un desencadenante sobre la patología cardíaca que presentaba.

No obstante, remarcaron que esa hipótesis dependerá exclusivamente de lo que indiquen los estudios toxicológicos, por lo que evitaron adelantar conclusiones antes de contar con todas las pericias.

Cómo ocurrió la tragedia

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado dentro del boliche Wabi, donde el joven había concurrido junto a un grupo de amigos.

Según la investigación, comenzó a descompensarse mientras permanecía en el interior del local.

En un primer momento fue asistido por el médico del boliche y, posteriormente, por personal de una ambulancia, que durante unos 45 minutos le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven murió en el lugar.

La causa fue caratulada como averiguación de muerte y continúa siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal.

En paralelo a las pericias médicas, los investigadores tomaron declaración a los amigos que acompañaban al joven para reconstruir las horas previas al fallecimiento y determinar qué consumió antes de ingresar al boliche.

Los resultados de los análisis toxicológicos serán incorporados al expediente la próxima semana y permitirán establecer si la cardiopatía detectada durante los primeros análisis fue la única causa de la muerte o si existieron otros factores que contribuyeron al paro cardíaco.