El joven de 18 años que murió durante la madrugada del sábado tras descompensarse en el boliche Wabi, ubicado sobre el Acceso Sur, en Luján de Cuyo, padecía una cardiopatía. Así lo confirmó el Ministerio Público Fiscal luego de que se conocieran los primeros informes.
El joven que murió en un boliche sufrió un paro cardíaco y analizan si el alcohol y los energizantes influyeron
El MPF confirmó que los informes preliminares detectaron una enfermedad cardíaca preexistente en el joven de 18 años. Los estudios toxicológicos determinarán si el consumo de alcohol u otras sustancias tuvo incidencia en el fallecimiento
De acuerdo con las fuentes judiciales, el joven presentaba un corazón de mayor tamaño que el habitual y sufrió un paro cardíaco. Sin embargo, la causa exacta de la muerte todavía no fue determinada.
Para completar el informe forense, los investigadores esperan los resultados de los estudios toxicológicos, que estarán disponibles recién la próxima semana y permitirán establecer si había consumido alguna otra sustancia y si el alcohol o las bebidas energizantes que habría ingerido durante las horas previas tuvieron incidencia en el desenlace.
Desde el Ministerio Público Fiscal explicaron que la información reunida hasta el momento indica que el joven habría consumido bebidas alcohólicas desde la tarde del viernes. Además, los investigadores analizan si también mezcló alcohol con bebidas energizantes, una circunstancia que, de confirmarse, pudo haber actuado como un desencadenante sobre la patología cardíaca que presentaba.
No obstante, remarcaron que esa hipótesis dependerá exclusivamente de lo que indiquen los estudios toxicológicos, por lo que evitaron adelantar conclusiones antes de contar con todas las pericias.
Cómo ocurrió la tragedia
El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado dentro del boliche Wabi, donde el joven había concurrido junto a un grupo de amigos.
Según la investigación, comenzó a descompensarse mientras permanecía en el interior del local.
En un primer momento fue asistido por el médico del boliche y, posteriormente, por personal de una ambulancia, que durante unos 45 minutos le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y desfibrilación.
Pese a los esfuerzos del personal de salud, el joven murió en el lugar.
La causa fue caratulada como averiguación de muerte y continúa siendo investigada por el Ministerio Público Fiscal.
En paralelo a las pericias médicas, los investigadores tomaron declaración a los amigos que acompañaban al joven para reconstruir las horas previas al fallecimiento y determinar qué consumió antes de ingresar al boliche.
Los resultados de los análisis toxicológicos serán incorporados al expediente la próxima semana y permitirán establecer si la cardiopatía detectada durante los primeros análisis fue la única causa de la muerte o si existieron otros factores que contribuyeron al paro cardíaco.