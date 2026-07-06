Murió una mujer de 89 años en un incendio en su casa ubicada en Las Heras

El trágico hecho ocurrió en una casa ubicada en Las Heras, donde vivía una mujer de 89 años que cerca de las 13.30 intentó encender una pantalla de gas para calefaccionar la casa.

Según la primera reconstrucción del incendio, una llamarada alcanzó sus prendas de vestir que se prendieron fuego rápidamente y le produjeron quemaduras en el 100% de su cuerpo.