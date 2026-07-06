El frío y los accidentes con la calefacción de los hogares se cobraron una nueva víctima fatal en Mendoza. Una mujer murió cerca del mediodía del domingo pasado tras producirse un incendio en su vivienda.
Trágico
Murió una mujer de 89 años en un incendio en su casa ubicada en Las Heras
El incendio se habría generado por la utilización de una pantalla de gas en el interior de la vivienda
El trágico hecho ocurrió en una casa ubicada en Las Heras, donde vivía una mujer de 89 años que cerca de las 13.30 intentó encender una pantalla de gas para calefaccionar la casa.
Según la primera reconstrucción del incendio, una llamarada alcanzó sus prendas de vestir que se prendieron fuego rápidamente y le produjeron quemaduras en el 100% de su cuerpo.
La víctima del incendio fue trasladada al hospital Lagomaggiore donde estuvo internada en terapia intensiva pero minutos después los médicos constataron su muerte.