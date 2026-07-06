Un joven de 19 años fue asesinado de un disparo este domingo por la tarde en el barrio Santa Teresita, en el departamento de Las Heras. La Justicia investiga el homicidio que ocurrió tras una violenta secuencia que incluyó una pelea entre dos mujeres y dos personas heridas con armas blancas.
Investigan el homicidio de un joven de 19 años en Las Heras: una pelea previa terminó con un crimen
La víctima recibió un disparo, luego de una pelea entre dos mujeres que también resultaron heridas con un arma blanca
El episodio se registró cerca de las 16.50, cuando un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma de fuego en una vivienda de la zona.
Al llegar al lugar, efectivos policiales encontraron gravemente herido al joven, identificado con las iniciales D. B. V., de 19 años. Minutos después, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constataron su fallecimiento.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, el homicidio se produjo luego de un enfrentamiento entre dos mujeres que derivó en una escalada de violencia. En medio del conflicto, dos personas sufrieron heridas de arma blanca y, posteriormente, uno de los involucrados efectuó un disparo que terminó con la vida del joven.
Por disposición de la Fiscalía interviniente, en la escena trabajó personal de Policía Científica, la División Homicidios y efectivos de Infantería, quienes realizaron las pericias y relevaron pruebas para reconstruir la mecánica del hecho.
Los investigadores buscan determinar la participación de cada uno de los involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo fatal. Hasta el momento, la causa continúa bajo investigación y no hay detenidos.