Investigan el homicidio de un joven de 19 años en Las Heras: una pelea previa terminó con un crimen

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el homicidio se produjo luego de un enfrentamiento entre dos mujeres que derivó en una escalada de violencia. En medio del conflicto, dos personas sufrieron heridas de arma blanca y, posteriormente, uno de los involucrados efectuó un disparo que terminó con la vida del joven.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, en la escena trabajó personal de Policía Científica, la División Homicidios y efectivos de Infantería, quienes realizaron las pericias y relevaron pruebas para reconstruir la mecánica del hecho.

Los investigadores buscan determinar la participación de cada uno de los involucrados y establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo fatal. Hasta el momento, la causa continúa bajo investigación y no hay detenidos.