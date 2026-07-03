Detuvieron en Guaymallén a un hombre buscado desde 2011 por un homicidio agravado en San Juan

El arresto se logró luego de tareas de inteligencia criminal que permitieron identificar el domicilio donde se ocultaba el sospechoso. Foto: archivo

Intercambio de información en la región

La investigación penal se coordinó bajo los lineamientos del Plan Regional de Seguridad de Cuyo, un sistema de cooperación operativa entre los ministerios de seguridad de Mendoza, San Juan y San Luis. Esta plataforma facilita el cruce de datos y agiliza la localización de personas que tienen requerimientos judiciales activos y se trasladan entre las provincias vecinas.

Con las pruebas obtenidas sobre su paradero, las autoridades judiciales autorizaron la orden de allanamiento.

Una vez detenido, el hombre fue trasladado a la Comisaría 25 de San José para realizar las actuaciones administrativas iniciales.

El traslado a San Juan

La captura del implicado resulta clave para el expediente, ya que la causa penal estaba próxima a cumplir el tiempo límite legal para su juzgamiento. Al registrarse la detención antes de ese vencimiento, el proceso judicial iniciado hace más de 15 años podrá continuar su curso.

El detenido quedó a disposición de los magistrados intervinientes mientras la Unidad Conclusiva de Instrucción de Causas de San Juan gestiona el traslado del preso hacia los tribunales sanjuaninos para su posterior imputación.