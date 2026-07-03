Con botellas de plástico y mangueras, una niña de 8 años inventó un calentador de agua alimentado únicamente por la luz del sol

Su calentador funciona únicamente con la energía del sol. Para fabricarlo utilizó botellas de plástico PET, mangueras, recipientes reciclados y las puertas de vidrio de un refrigerador viejo. Estos materiales permiten captar y conservar el calor solar para elevar la temperatura del agua de manera eficiente.

El invento infantil que transformó la energía solar en Chiapas

El desarrollo del invento fue posible gracias a su participación en el Programa Adopta un Talento (PAUTA), una iniciativa respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que busca despertar el interés de niñas, niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología desde edades tempranas. Allí recibió la orientación necesaria para convertir su idea en realidad.

Su innovador invento es capaz de calentar hasta 50 litros de agua, alcanzando temperaturas de entre 45 °C y casi 70 °C. Gracias a este proyecto, en 2018 se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

El sistema aprovecha un fenómeno físico conocido como termosifón. El agua fría desciende hacia las botellas de plástico pintadas de negro, donde absorbe el calor del sol. Al calentarse, el agua asciende de forma natural hasta el tanque de almacenamiento, sin necesidad de bombas, electricidad ni gas. Todo el proceso ocurre dentro de una estructura fabricada con las puertas de vidrio de un congelador reciclado, que ayuda a conservar el calor y mejora la eficiencia del sistema.