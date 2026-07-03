Con botellas de plástico y mangueras, una niña de 8 años inventó un calentador de agua alimentado únicamente por la luz del sol

Esta historia demuestra que la innovación no siempre nace en un laboratorio. Ese fue el caso de una niña que inventó una forma de que las familias de su comunidad tuvieran agua caliente sin depender de la electricidad, el gas o la leña.
Con apenas 8 años, Xóchitl Guadalupe Cruz López, originaria del estado mexicano de Chiapas, desarrolló un calentador solar de agua utilizando materiales reciclados.
Del congelador a la ecología: el fascinante invento de una niña de 8 años
La niña observó que, en muchas viviendas de su comunidad, las bajas temperaturas obligaban a las personas a bañarse con agua fría o a calentarla quemando leña. Además de representar un gasto económico, esta práctica contribuye a la contaminación y a la tala de árboles. Frente a ese problema, Xóchitl decidió crear un invento accesible que pudiera construirse con materiales fáciles de conseguir.
Su calentador funciona únicamente con la energía del sol. Para fabricarlo utilizó botellas de plástico PET, mangueras, recipientes reciclados y las puertas de vidrio de un refrigerador viejo. Estos materiales permiten captar y conservar el calor solar para elevar la temperatura del agua de manera eficiente.
El invento infantil que transformó la energía solar en Chiapas
El desarrollo del invento fue posible gracias a su participación en el Programa Adopta un Talento (PAUTA), una iniciativa respaldada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que busca despertar el interés de niñas, niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología desde edades tempranas. Allí recibió la orientación necesaria para convertir su idea en realidad.
Su innovador invento es capaz de calentar hasta 50 litros de agua, alcanzando temperaturas de entre 45 °C y casi 70 °C. Gracias a este proyecto, en 2018 se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
El sistema aprovecha un fenómeno físico conocido como termosifón. El agua fría desciende hacia las botellas de plástico pintadas de negro, donde absorbe el calor del sol. Al calentarse, el agua asciende de forma natural hasta el tanque de almacenamiento, sin necesidad de bombas, electricidad ni gas. Todo el proceso ocurre dentro de una estructura fabricada con las puertas de vidrio de un congelador reciclado, que ayuda a conservar el calor y mejora la eficiencia del sistema.