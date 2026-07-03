Julio arranca re contra delirante en Brava

La nueva apuesta nocturna de FM Brava en julio

El equipo está formado por Pablo Gamba, periodista y movilero de Canal Siete, Emilce Vargas Ferrara, con amplia trayectoria en medios, y Sofía Nejis, quien acompaña a Gamba en Locos por la Música y ahora se suma a este proyecto nocturno. Juntos prometen un formato ágil, divertido y sin filtros.

DELIRANTES propone noches distintas cada día, con bloques que ya prometen convertirse en favoritos de la audiencia: