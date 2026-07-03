Julio arranca re contra delirante en Brava

Desde este lunes 6 de julio, las noches mendocinas suman una nueva propuesta: DELIRANTES, el programa que desembarca en FM Brava 94.9 de lunes a viernes, de 21 a 23, con dos horas de entretenimiento, música, juegos, debates, invitados y participación activa de los oyentes.
La nueva apuesta nocturna de FM Brava en julio
El equipo está formado por Pablo Gamba, periodista y movilero de Canal Siete, Emilce Vargas Ferrara, con amplia trayectoria en medios, y Sofía Nejis, quien acompaña a Gamba en Locos por la Música y ahora se suma a este proyecto nocturno. Juntos prometen un formato ágil, divertido y sin filtros.
DELIRANTES propone noches distintas cada día, con bloques que ya prometen convertirse en favoritos de la audiencia:
-
Audiotoxi: los audios más tóxicos que circulan por WhatsApp.
Taxi a Bordo: historias insólitas y emocionantes vividas arriba de un taxi.
Trágame Tierra: momentos de vergüenza que todavía generan risa.
La Banda No Vino: entrevistas a músicos para conocer anécdotas y secretos del detrás de escena.
Conexión directa con los oyentes y energía nocturna
La consigna es clara: acá no hay filtros. El programa busca decir lo que muchos piensan y pocos se animan a expresar, siempre con humor y complicidad con quienes escuchan. Con esta propuesta, FM Brava suma un contenido pensado para cerrar el día con energía, participación y premios.