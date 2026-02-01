Nihuil sos vos: arranca la nueva programación de la radio con muchas novedades

A las 10 será el turno de “Mañana es mejor” con Julián Imazio, Rosana Villegas y equipo. Desde las 13 hasta las 16 empieza un nuevo ciclo conducido por Andrés Gabrielli, “Ida y vuelta con Gabrielli”, junto a Sara González, José Luis Verderico y equipo. A las 16 vuelve Javier Dellamaggiore con su tradicional “Hora Libre”, ahora con la compañía de una figura de Canal 7: Noelia Nieto se incorpora al ciclo.

Desde las 18 a las 20 la radio seguirá emitiendo “Ovación”, y a las 20 llega Sergio Robles, con un nuevo envío, “Buena Suerte y Hasta Luego”.

La grilla de lunes a viernes

Informe Nihuil. De 6 a 7. Con Matías Pascualetti y Soledad Segade. El primer contacto con la noticia, y todos los servicios de tránsito, clima, vencimientos, cobros, novedades de utilidad para la audiencia. Una puesta a punto de las primeras informaciones del día.

sole segade pascualetti Soledad Segade y Matías Pascualetti hacen Informe Nihuil.

No Tenés Cara. De 7 a 10. Con Ricardo Montacuto, Agustina Fiadino, Pablo Gerardi, Tomás Winterstetter y la voz de Patricia “Pato” Amico. Los móviles de Matías Pascualetti y Pablo Gamba, la histórica columna de economía de Osvaldo “Bebo” Granados, la participación de Roxana Badaloni en Economía y Empresas, más el humor de Mareke los lunes, miércoles y viernes.

montacuto fiadino 2 Montacuto y Fiadino. Junto a Pablo Gerardi estarán en la primera mañana de Radio Nihuil.

Ganadores de una estatuilla Martín Fierro por el programa y del Martín Fierro de Oro a las producciones del interior del país, NTC pasó a la primera mañana, conducido por Montacuto y el refuerzo de dos figuras de 7D -el semanario político de Canal 7- tales como Agustina Fiadino (Hora Libre y Gracias x el Día en Nihuil), y Pablo Gerardi, uno de los históricos de Primeras Voces.

Mañana es mejor. De 10 a 13. Nuevo envío periodístico de la radio, con Julián Imazio, Rosana Villegas, Marcela Furlano, Costanza Tomasiello, Gonzalo “Titito” Fernández y Patricia Amico.

imazio villegas 2 Rosana Villegas y Julián Imazio.

Un equipo que combina juventud, desparpajo, atrevimiento, frescura, pero también mucha experiencia. Un “tanque” de segunda mañana. A la información del día y la continuidad periodística de la radio, agregarán informes especiales, cine, series, Inteligencia Artificial, tecnología, farándula y entretenimiento.

La tarde de la radio

Ida y Vuelta con Gabrielli. De 13 a 16. Es la novedad más impactante en la tarde de la radio, con la incorporación de Andrés Gabrielli y un programa hecho a la medida cultural, social, educativa y periodística de Andrés, que ganó el año pasado el Martín Fierro por “La Conversación”, el mejor programa cultural educativo del país, de acuerdo a APTRA.

ida y vuelta 2 El equipo de "Ida y vuelta con Gabrielli", en los jardines de Grupo América Interior.

El equipo de Ida y Vuelta con Gabrielli se completa con Sara González, José Luis Verderico, Diego Agrain, Mayra Jélvez, y Andrés Heredia en la producción y Paula Jalil en el móvil, quien además asumirá la preproducción del envío.

El programa girará sobre las entrevistas a mayor profundidad, temas que nos ocupan en la vida diaria como salud, tendencias, ciencia, tecnología, educación, IA, entretenimiento, hijos, familia, vínculos, literatura, autores, libros, historias, consumo y viajes. Habrá además un reflejo informativo necesario de la agenda del día y el pulso de la calle.

Hora Libre. De 16 a 18. Un clásico de la radio de más de 30 años, conducido por uno de los históricos de la radiofonía argentina, Javier Dellamaggiore. Con los temas que nos ocupan a los mendocinos.

Dellamagiore Javier Dellamagiore, conductor de Hora Libre.

La mayor novedad será la incorporación de Noelia Nieto al programa. Una de las figuras informativas de Canal 7, que por dos horas dejará el formato estricto de las noticias para meterse en un “mano a mano” con la gente en Radio Nihuil.

También estarán este año Daniel Fioquetta en Deportes y Víctor Di Nasso con el humor a través de sus entrañables personajes, más las imitaciones de Mareke.

noelia nieto Noelia Nieto, una de las figuras de Canal 7 que se incorpora a la radio.

Ovación 90. De 18 a 20. Este año vuelve con la pasión de siempre y nuevos contenidos el clásico envío deportivo de la radio, Ovación 90, o simplemente “Ovación”, con la conducción de Daniel Fioquetta, y un amplio equipo deportivo integrado por Sergio Robles, Juani Guillem, Carolina Quiroga, Chipi Ríos, Gonzalo Fernández, Diego Agraín, Marcos Barrera, y Tomás Winterstetter.

La mejor cobertura deportiva, con amplio tratamiento de todos los temas futboleros relacionados a los equipos mendocinos de primera división, B Nacional, Federal A, y el resto de las divisiones y categorías.

Ovación sigue siendo el “Tanque” deportivo de Radio Nihuil, que además seguirá con las transmisiones desde cada cancha.

El regreso a casa

Buena Suerte y Hasta Luego. De 20 a 21. El debut de Sergio “El Tano” Robles como conductor de un programa de información general, del tono “costumbrista” al que nos fue habituando el Tano con sus historias. Estará acompañado de Tomás Winterstetter, Ornella Dubbini, Patricia Alanis y Rocío Corpa.

sergio tano robles Sergio "Tano" Robles en una de las transmisiones de fútbol. De la cancha a tu casa en el regreso de la radio.

Historias, anécdotas, textos literarios, información con “buena onda”, para acompañar el regreso de los mendocinos después de un día de trabajo.

Lisandro Bertín acompañará al Tano como columnista, aportando además su arte folclórico a la radio, los días viernes.

Más programación de lunes a viernes

Informe Nihuil de 6 a 7 de la mañana de lunes a viernes sigue con Soledad Segade y Matías Pasqualetti. Siguen al aire “La calle de la sensación” con Walter Gazzo (lunes a viernes a las 21), los “Huevos Revueltos” con Marcelo Soloa, Andrés Moroni y Natacha Vázquez (lunes a las 22), “Calle 52” y “Un reo meditabundo” con Miguel García Urbani, más Oscar Reina en el segundo caso (martes y jueves a las 22); “Los Artistas” con Eduardo Ordoñez (miércoles a las 22).

Los sábados siguen “En Primera Persona”, el programa de entrevistas con Carina Scandura desde las 7, “Rumbo Directo” desde las 9 con Carlos Hernández y Roxana Badaloni, “La Conversación” a las 11.30 con Andrés Gabrielli y equipo, “De la Raíz a los Pájaros” con Roberto Mercado desde las 13.30, y vuelve “Conexión Agro” a las 7.30 con la conducción de Gustavo Flores Bazán.

Los domingos siguen “Palabras Mayores” conducido por Patricia Alanis, “Lila” con Lila Levinson, y “Locos por la música” de 10 a 13. En marzo, regresa el envío “Ponele Salud” con Iris Aguilar.

El equipo de productores de la radio, bajo la conducción de Matías Vázquez, estará integrado en 2026 por el propio Matías, más Paula Jalil, Verónica Tripiana, Andrés Heredia, Tomás Winterstetter (Ovación) y Rocío Corpa, mientras que la voz de las noticias seguirá con Pablo Gerardi, Federico Zalazar, Mayra Jélvez, Ornella Dubini, y Cristian Morón.

La operación técnica, edición, transmisiones y grabación está a cargo de Daniel Reboredo y equipo: Miguel Contreras, Marcelo Escudero, Pablo Yanzón, Jonathan Pesci y Gustavo Tello, más Alejandro Torres en el streaming.

Fútbol a pleno

La radio transmitirá con el equipo de Ovación todos los partidos de las ligas superiores en las que juegan los equipos mendocinos (Liga Profesional, Primera Nacional y Copa Libertadores) y el seguimiento diario de nuestros representantes en el Torneo Federal A más las retransmisiones de los partidos de AFA, con el equipazo deportivo de la radio.

rodrigo rios Rodrigo "Chipi" Ríos.

Los roles de la radio

“Vamos a ponerle corazón, emoción, a la información. A contar, entretener, acompañar, escuchar… aprender de las personas reales que viven en esta provincia que amamos”, explicó el gerente de Programación y Noticias de Radio Nihuil Ricardo Montacuto, en Hola Mendoza -por Canal 7-, el viernes.