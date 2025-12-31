La nueva Grilla de Radio Nihuil para 2026: cambio profundo y nuevas figuras

La grilla 2026 de lunes a viernes

Informe Nihuil: De 6 a 7. Con Matías Pascualetti y Soledad Segade. El primer contacto con la noticia, y todos los servicios de tránsito, clima, vencimientos, cobros, novedades de utilidad para la audiencia, y una puesta a punto de las primeras informaciones del día.

No Tenés Cara: De 7 a 10. Con Ricardo Montacuto, Agustina Fiadino, Pablo Gerardi, Tomás Winterstetter y la voz de Patricia “Pato” Amico. Los móviles de Matías Pascualetti y Pablo Gamba, la histórica columna de economía de Osvaldo “Bebo” Granados, y la participación de Roxana Badaloni en Economía y Empresas.

IMG-20240421-WA0018 Luego del exitoso ciclo "Mendoza Expuesta", Montacuto y Fiadino vuelven a trabajar juntos, ahora en NTC.

Ganadores de una estatuilla Martín Fierro por el programa y del Martín Fierro de Oro a las producciones del interior del país, NTC pasa a la primera mañana, conducido por Montacuto y el refuerzo de dos figuras de 7D -el semanal político de Canal 7- tales como Agustina Fiadino ("Hora Libre" y "Gracias x el Día", hasta ahora), y Pablo Gerardi, uno de los históricos de "Primeras Voces".

La versión 2026 de NTC promete mucha "pimienta", información precisa, opiniones controversiales, secciones novedosas, pero a la vez onda positiva y buen humor para arrancar la mañana.

Mañana es mejor. De 10 a 13. Nuevo envío periodístico de la radio, con Julián Imazio, Rosana Villegas, Marcela Furlano, Costanza Tomasiello, Gonzalo “Titito” Fernández y Patricia Amico. Un equipo que combina juventud, desparpajo, atrevimiento, frescura, pero también mucha experiencia.

image Gerardi y Fiadino pasan a NTC, e Imazio y Rosana Villegas serán la dupla central de "Mañana es mejor".

Un “tanque” de segunda mañana. A la información del día y la continuidad periodística de la radio, agregarán informes especiales, cine, series, inteligencia artificial, tecnología, farándula, deportes y entretenimiento. También estarán en los móviles Matías Pascualetti y Pablo Gamba.

Ida y Vuelta con Gabrielli. De 13 a 16. Hay una novedad trascendente en la tarde de la radio, con la incorporación de Andrés Gabrielli y un programa hecho “a la medida cultural, social, educativa, y periodística de Andrés” explicó Ricardo Montacuto, gerente de Programación y Noticias de Radio Nihuil. Gabrielli ganó este año el Martín Fierro por “La Conversación”, el mejor programa cultural educativo del país, de acuerdo a APTRA. Además, cumplió 20 años conduciendo "Primeras Voces", una primera mañana histórica para la radiofonía mendocina, líder en su segmento durante las dos décadas de emisión.

El equipo de “Ida y Vuelta con Gabrielli” es ambicioso. Le acompañarán Sara González -una histórica de Primeras Voces-, José Luis Verderico, Diego Agraín, Mayra Jelvez, y Paula Jalil en el móvil.

Primeras Voces Andrés Gabrielli 20 años Aniversario Andrés Gabrielli, conductor histórico de Radio Nihuil. Encabeza un nuevo ciclo. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

El programa girará sobre las entrevistas a mayor profundidad, temas que nos ocupan en la vida diaria como salud, tendencias, ciencia, tecnología, educación, IA, entretenimiento, hijos, familia, vínculos, literatura, autores, libros, historias, consumo, y viajes. Habrá además un reflejo informativo necesario, de la agenda diaria, y el pulso de la calle.

Hora Libre: De 16 a 18. Un clásico de la radio de más de 30 años, conducido por uno de los históricos de la radiofonía argentina, Javier Dellamaggiore. Con los temas que nos ocupan a los mendocinos.

Radio Nihuil y su Gran Peña Radial por la Semana de Mayo desde la Peatonal Sarmiento - Javier Dellamagiore Dellamaggiore y los saludos, en la "peña" radial de mayo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

La mayor novedad será la incorporación de Noelia Nieto al programa. Una de las figuras informativas de Canal 7, que por dos horas dejará el formato estricto de las noticias para meterse en un “mano a mano” con la gente en Radio Nihuil.

noelia nieto Noelia Nieto se suma a la programación de Radio Nihuil.

También estarán este año Daniel Fioquetta en Deportes, y Víctor Di Nasso con el humor a través de sus entrañables personajes. En el móvil estará Cristian Morón.

Ovación 90: de 18 a 20. Este año vuelve con la pasión de siempre y nuevos contenidos el clásico envío deportivo de la radio, Ovación 90, o simplemente “Ovación”, con la conducción de Daniel Fioquetta, y un amplio equipo deportivo integrado por Sergio Robles, Juani Guillem, Carolina Quiroga, "Chipi" Ríos, Gonzalo Fernández, Diego Agraín, Marcos Barrera, Amadeo Inzirillo y Tomás Winterstetter.

La mejor cobertura deportiva, con amplio tratamiento de todos los temas futboleros relacionados con los equipos mendocinos de primera división, Primera Nacional, Federal A, y el resto de las divisiones y categorías.

"Ovación" sigue siendo el tanque deportivo de Radio Nihuil, que además continuará con las transmisiones desde cada cancha.

Buena Suerte y Hasta Luego: de 20 a 21. El debut de Sergio “El Tano” Robles como conductor de un programa de información general, del tono “costumbrista” al que nos fue habituando con sus historias. Conductor de la mañana de Canal 7, aumenta su presencia en Radio Nihuil. El Tano estará acompañado de un equipo "sub 30".

Daniel Fioqueta y Sergio Tano Robles.jpg Daniel Fioquetta conducirá Ovación, y Robles, Buena suerte y Hasta luego.

Historias, anécdotas, textos literarios, información con “buena onda”, para acompañar el regreso de los mendocinos después de un día de trabajo.

Lisandro Bertín acompañará al Tano como columnista, aportando además su arte folclórico a la radio.

Más programación de lunes a viernes

En la medida que se produzcan confirmaciones, la radio dará a conocer la grilla completa.

A modo de “avance”, seguirán los informativos cada media hora, “La calle de la sensación” con Walter Gazzo (lunes a viernes), los “Huevos Revueltos” con Marcelo Soloa, Andrés Moroni y Natacha Vázquez (lunes), “Calle 52” y “Un reo meditabundo” con Miguel García Urbani, más Oscar Reina en el segundo caso (martes y jueves); “Los Artistas” con Eduardo Ordoñez (miércoles), “Y tu cuerpo lo sabe” con Nacho Rodríguez (viernes). Próximamente, Nihuil confirmará su programación de fin de semana, que también incluirá novedades.

El viernes empieza la programación de verano

“Nos ponemos la malla, las ojotas, preparamos el mate, y allá vamos…”, dicen en la radio. Nihuil ya está anunciando en sus tandas publicitarias el inicio de la programación especial de verano desde este viernes 2 de enero, con contenidos enfocados en las vacaciones, los precios, los viajes, el consumo veraniego, lugares, historias y personajes, tendencias, entretenimiento, cosas para hacer, agenda de descanso, más la información habitual de la agenda periodística.

El día arrancará con la versión verano de "Informe Nihuil", con Soledad Segade y “Titito” Fernández; de 8 a 13 Matías Pascualetti conducirá “El Ventilador”, con un amplio equipo integrado además por Mayra Jelvez, Marcela Furlano, Constanza Tomassiello, y “Titito” Fernández.

A las 13 regresa un clásico de la radio, “Club Nihuil”, con Cristian Gambetta y Priscilla Mateos. Desde las 15 seguirá “Hora Libre”, con Agustina Fiadino y equipo; a las 18 y hasta las 19 se sintonizará “Ovación” conducido por Rodrigo “Chipi” Ríos, y luego llegará “Chapuzón”, un envío de verano con Cristian Morón, Tomás Winterstetter, Rocío Corpa, Ornella Dubbini y Patricia Alanis.

Producción, humor, operación

El equipo de productores de la radio, bajo la conducción de Matías Vázquez, estará integrado en 2026 por el propio Matías, más Paula Jalil, Verónica Trippiana, Andrés Heredia, y Rocío Corpa, mientras que la voz de las noticias seguirá con Pablo Gerardi, Federico Zalazar, Mayra Jelvez, Ornella Dubini y Cristian Morón.

Víctor Di Nasso y Mareke ocuparán los segmentos de humor de la radio, y el equipo de operadores seguirá al frente de las consolas con Daniel Reboredo, Marcelo Escudero, Miguel Contreras y Pablo Yanzón.

El foco de Radio Nihuil

La nueva programación de la radio tendrá mayor contenido y pulso periodístico, estará absolutamente enfocada “a los problemas reales de la gente real”, explicó Ricardo Montacuto en “No Tenés Cara” este martes; y aportó precisiones: “Nihuil ha sido una evolución permanente en sus casi setenta años de historia. Ahora el cambio de grilla es una puesta a punto periodística, de entretenimiento, de acompañamiento y escucha de las audiencias. Vamos a ponerle reflectores al poder -a los poderes- para ocuparnos con mayor tensión periodística, con más hambre, de los problemas reales de las personas reales que viven en esta provincia que amamos. Esta es la radio que informa, entretiene, acompaña, emociona y escucha a la audiencia”, explicó el gerente de Programación y Noticias de la radio, quien aseguró que el año que viene habrá más horas de streaming por YouTube, mayor cantidad de contenidos específicos digitales, y mayor presencia multiplataforma de los contenidos de la radio.