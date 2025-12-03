"No me vas a enseñar a hacer mi trabajo": el picante cruce entre Ricardo Montacuto y uno de los padres del Colegio Santa María

En el programa No tenés cara, de Radio Nihuil, el conductor Ricardo Montacuto habló con el padre de uno de los estudiantes del Colegio Santa María (quien prefirió mantenerse en el anonimato), y en el intercambio de posturas surgió un cruce importante.

Al inicio de la conversación, el padre del alumno del Colegio Santa María fue terminante con su postura sobre el grave hecho de los estudiantes de secundaria: "Lo que yo pienso, es que se generó un hecho que evidentemente excedió límites de festejos, y excedió límites de sanciones. No justifico que no debería haber sanciones, porque para eso está el colegio, para educar. Los chicos deben entender que se generaron daños sobre personas y patrimonio, y eso tiene una consecuencia. La mayoría de los padres está de acuerdo con una sanción".

A partir de esta medida tomada por el Colegio Santa María, sobre exceptuar a un grupo de estudiantes de las sanciones, declaró que: "El conflicto se da con que la medida no es total, es parcial, y es que hay un grupo de alumnos que no los alcanza. En la parte de las sanciones, muchos de los chicos afectados quedan libre por ello, teniendo que rendir materias y afectando su futuro académico. Muchos se están planteando cómo van a seguir".

El pedido de los padres se centra en un replanteamiento de la medida tomada por el colegio secundario, con el objetivo de "que sea correctiva, que sea educativa, y que no sea un castigo por un castigo en sí mismo".

Fue entonces que el intercambio de ideas entre Ricardo Montacuto y el padre del estudiante del Colegio Santa María comenzó a subir de temperatura. El periodista fue crítico: "No he escuchado a ningún padre decir esto está completamente mal. Está reglamentado en un código de convivencia firmado por ustedes. Hemos transformado el último año de los chicos, por las flexibilidades, en una pesadilla. Estamos discutiendo esto por algo que no debería ni existir, porque hemos permitido que sea una joda total el último año".

Entre medio, Montacuto y el padre cruzaron las distintas versiones que cada uno tiene sobre el hecho en el que se involucran los alumnos del último año de secundaria, y fue entonces que el padre dejó clara su postura: "No las estoy juzgando a las versiones, pero no juzgues las mías. No me enfrentes a esa opinión. Todo lo que sucedió está mal, y estoy de acuerdo con que el colegio deba sancionar. Si me parece excesivo con chicos que no tienen pruebas, los complican con la continuidad universitaria".

Por otra parte, el conductor de uno de los principales programas de Radio Nihuil buscó dejar un mensaje donde sea claro que debe haber responsables: "Eso lo deberían haber medido los chicos y los padres antes de armar el despelote. Tienen consecuencias, la vida es así. Hay 5 mendocinos detenidos en Miami por una supuesta picardía".

El padre, en cambio, no salió de su postura: "Si le enseñas a tu hijo a no fumar y no tomar, y lo ves tomando un martes. ¿Está mal tu accionar como padre? Vos lo que estás haciendo es tratar de encontrar en mi comentario, emparentar. Están haciendo enfrentar a chicos, estos que han exceptuado no sabemos por qué, con chicos que los han castigado y que en un par de semanas viajan juntos a un viaje de egresado. Si pasa algo, ¿quién se va a hacer cargo?"

El debate llegó a su techo cuando el padre le dio punto final a la entrevista sobre lo ocurrido en el Colegio Santa María y cuestionó a Ricardo Montacuto: "Tuve la voluntad de aclarar y me parece que tu forma de encarar el tema, y encararme a mí, cuando mi mensaje es de pacificar padres y colegio". Añadió que "revolear sanciones para que alguien caiga, no es educar. Vos lo que deberías haber hecho es escuchar mi opinión y generar un juicio".

Ricardo Montacuto por su parte, le puso el punto final al cruce tras la polémica de lo sucedido en el Colegio Santa María durante el día martes: "Agradezco tu amabilidad, pero no me enseñes a hacer mi trabajo. Tengo 37 años de periodismo, multipremiado. Has tenido suerte, preguntamos con la información que tenemos a disposición".