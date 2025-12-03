El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, opinó sobre la situación de los más de 100 alumnos de 5° año de la escuela Santa María que recibieron duras sanciones luego de los destrozos que provocaron en ese colegio de la Universidad Champagnat.
García Zalazar opinó sobre la sanción a los alumnos del Santa María: "A las normas hay que cumplirlas"
El ministro de Educación cargó contra los padres de los alumnos que provocaron destrozos: "Deben conocer las sanciones porque están en el reglamento que firmaron"
El funcionario aclaró que ese colegio no está bajo la órbita de su ministerio porque depende de aquella universidad, pero fue concreto en su mirada sobre la sanción que recibieron: "Hay normas y hay que cumplirlas".
"Cada escuela define su sistema de sanciones, que pueden ser más o menos flexibles, pero ese sistema de normas está para cumplirlas y es una mala señal de los padres pedir que no haya sanciones, cuando ellos al inscribir a sus hijos en esa escuela privada debieron firmar el reglamento en donde figuran esas sanciones", marcó apuntándole a la actitud de varios padres que hoy se quejaron por la dura sanción que recibieron sus hijos.
García Zalazar recordó que las escuelas públicas de Mendoza tienen un sistema de sanción en el Régimen de Convivencia y Disciplina, por el cual cuando se rompe una regla se le descuentan puntos.
"En las escuelas públicas cada vez que se rompe ese régimen de convivencia ese alumno va perdiendo puntos, pero también hay colegios que tienen un sistema inverso y novedoso, esto es que con buen criterio premian con puntos a aquellos estudiantes que por ejemplo hacen tareas extras en una huerta o un trabajo digamos comunitario para beneficio de otros", ejemplificó.
