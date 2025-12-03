Inicio Política alumnos
Importantes daños

García Zalazar opinó sobre la sanción a los alumnos del Santa María: "A las normas hay que cumplirlas"

El ministro de Educación cargó contra los padres de los alumnos que provocaron destrozos: "Deben conocer las sanciones porque están en el reglamento que firmaron"

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar salió a marcar que en todo sistema escolar hay reglas y hay que cumplirlas y marcó que los padres de ese colegio privado debieron saber el nivel de las sanciones cuando firmaron el reglamento al inscribir a sus hijos en ese colegio. 

El ministro de Educación, Tadeo García Zalazar salió a marcar que en todo sistema escolar "hay reglas y hay que cumplirlas" y marcó que los padres de ese colegio privado debieron saber el nivel de las sanciones cuando firmaron el reglamento al inscribir a sus hijos en ese colegio. 

Cristian Lozano/Diario UNO.

El ministro de Educación y titular de la DGE, Tadeo García Zalazar, opinó sobre la situación de los más de 100 alumnos de 5° año de la escuela Santa María que recibieron duras sanciones luego de los destrozos que provocaron en ese colegio de la Universidad Champagnat.

El funcionario aclaró que ese colegio no está bajo la órbita de su ministerio porque depende de aquella universidad, pero fue concreto en su mirada sobre la sanción que recibieron: "Hay normas y hay que cumplirlas".

Colegio Santa María daños 2
Así quedaron las aulas del colegio Santa María, tras los destrozos que provocaron más de un centenar de alumnos de 5° año que recibieron una sanción colectiva.

Así quedaron las aulas del colegio Santa María, tras los destrozos que provocaron más de un centenar de alumnos de 5° año que recibieron una sanción colectiva.

"Cada escuela define su sistema de sanciones, que pueden ser más o menos flexibles, pero ese sistema de normas está para cumplirlas y es una mala señal de los padres pedir que no haya sanciones, cuando ellos al inscribir a sus hijos en esa escuela privada debieron firmar el reglamento en donde figuran esas sanciones", marcó apuntándole a la actitud de varios padres que hoy se quejaron por la dura sanción que recibieron sus hijos.

colegio santa maría 2
Tras la sanción a más de un centenar de alumnos del colegio Santa María, varios padres acudieron a quejarse por la severidad de la sanción. Tadeo García Zalazar marcó que ellos deberían saber del nivel de las sanciones porque las firmaron en el reglamento al inscribir a sus hijos.

Tras la sanción a más de un centenar de alumnos del colegio Santa María, varios padres acudieron a quejarse por la severidad de la sanción. Tadeo García Zalazar marcó que ellos deberían saber del nivel de las sanciones porque las firmaron en el reglamento al inscribir a sus hijos.

García Zalazar recordó que las escuelas públicas de Mendoza tienen un sistema de sanción en el Régimen de Convivencia y Disciplina, por el cual cuando se rompe una regla se le descuentan puntos.

"En las escuelas públicas cada vez que se rompe ese régimen de convivencia ese alumno va perdiendo puntos, pero también hay colegios que tienen un sistema inverso y novedoso, esto es que con buen criterio premian con puntos a aquellos estudiantes que por ejemplo hacen tareas extras en una huerta o un trabajo digamos comunitario para beneficio de otros", ejemplificó.

Nota en proceso...

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar