García Zalazar opinó sobre la sanción a los alumnos del Santa María: "A las normas hay que cumplirlas"

El funcionario aclaró que ese colegio no está bajo la órbita de su ministerio porque depende de aquella universidad, pero fue concreto en su mirada sobre la sanción que recibieron: "Hay normas y hay que cumplirlas".

Colegio Santa María daños 2 Así quedaron las aulas del colegio Santa María, tras los destrozos que provocaron más de un centenar de alumnos de 5° año que recibieron una sanción colectiva.

"Cada escuela define su sistema de sanciones, que pueden ser más o menos flexibles, pero ese sistema de normas está para cumplirlas y es una mala señal de los padres pedir que no haya sanciones, cuando ellos al inscribir a sus hijos en esa escuela privada debieron firmar el reglamento en donde figuran esas sanciones", marcó apuntándole a la actitud de varios padres que hoy se quejaron por la dura sanción que recibieron sus hijos.