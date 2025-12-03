Intendentes del Gran Mendoza decidieron dar bonos de Navidad y Reyes a empleados municipales

Los jefes comunales que están dialogando o que ya cerraron con los gremios municipales son: el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el de Godoy Cruz, Diego Costarelli; Ulpiano Suarez, de la Ciudad; Esteban Allasino, Luján de Cuyo y Guaymallén, municipio administrado por Marcos Calvente. También Flor Destéfanis, Santa Rosa.

municipales.jpg En Godoy Cruz, los municipales recibirán el famoso bono de fin de año para compensar la inflación.

Algunos de estos jefes comunales están por ingresar en la recta de la campaña electoral para la renovación de los Concejos Deliberantes. La votación es el 22 de febrero.

El detalle de cómo pagarán el bono los intendentes del Gran Mendoza

Godoy Cruz

Bono de Fin de Año: $80.000 (diciembre)

Bono de Reyes Magos: $120.000 (enero)

Todos los bonos excluyen a funcionarios.

Total: $200.000

Guaymallén

Bono de Reyes: $450.000 para todo el personal en dos cuotas y en diciembre se liquidarán, antes del aguinaldo, $200.000 como bono estímulo. Total: $650.000.

Además, se otorgarán aumentos salariales definidos en mesa paritaria.

Alfredo Cornejo, Flor Destéfanis y Hebe Casado.jpg La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, otorgará un bono de $80.000 para enero a los trabajadores de planta. Ya otorgó una suma similar en noviembre.

Santa Rosa

Bono general: $80.000 para todo el personal (noviembre).

Bono exclusivo para planta en Reyes: $80.000 adicionales.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 13.53.56 Acta acuerdo salarial en Guaymallén.

Luján de Cuyo

Bono diciembre: pago extraordinario de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de 180.000. Son $531.000

Bono enero: pago extraordinario de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de 180.000. Son $531.000

Bono febrero: liquidación extraordinaria de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de $151.000. Son $501.000. El total asciende a $1.593.000

Flyer Luján de Cuyo

Las Heras

Detalles del bono extraordinario

El beneficio será abonado en tres tramos:

$121.367 junto al aguinaldo (19 de diciembre de 2025).

$75.000 para Navidad (22 de diciembre).

$100.000 para Reyes (5 de enero de 2026). En total: $296.367

Cierre de paritarias Las Heras El intendente Francisco Lo Presti comunicó el lunes que cerró paritarias hasta marzo y que pagará un bono extraordinario por las fiestas.

El municipio también cerró un aumento salarial por cuatro meses.

Ciudad de Mendoza

Desde el entorno del intendente Ulpiano Suarez confirmaron que se acordará con el gremio el pago de un bono de Reyes. Las negociaciones están abiertas. Además recalcaron que durante todo el año se fueron otorgando sumas extraordinarias. La suma girará en torno a los $300.000.

WhatsApp Image 2025-12-02 at 18.27.43

Qué dijeron los intendentes de la decisión de otorgar bonos de fin de año

Todos los intendentes consultados arrojaron una opinión unánime acerca de la crisis económica y de ayudar a la familia municipal a alivianar los gastos de estas fiestas.

Desde Santa Rosa, señalaron que "es un reconocimiento por el nivel de compromiso y ayuda, en función de que la situación económica, que es muy complicada, el costo de vida está muy alto en servicios, alimentos, y el precio del combustible en zonas rurales se siente mucho, la situación de la gente es delicada".

En Luján de Cuyo, Allasino reconoció que "hay muy buena sintonía con el sindicato. Los empleados municipales son parte de la gran familia lujanina. El esfuerzo que han hecho este año fue gigante".

Finalmente, en Ciudad, Suarez avanza en conversaciones con el gremio para cerrar un bono de Reyes.