Los intendentes del Gran Mendoza comenzaron a definir sus esquemas de bonos de fin de año que implican el pago de sumas no remunerativas para Navidad y Reyes Magos. Desde los municipios indicaron que es una forma de alivianar a los trabajadores los gastos de las fiestas y el contexto de crisis económica.
Intendentes del Gran Mendoza decidieron dar bonos de Navidad y Reyes a empleados municipales
Los bonos de fin de año son en cuotas y en algunos casos superan $1.500.000, con sumas extra en ayuda alimentaria. Provincia no lo pagará
Si bien cada comuna fijó montos y fechas propias, todas coincidieron en la necesidad de reforzar los ingresos del personal municipal. Al mismo tiempo, todos lo pagarán en cuotas y fue acordado en sintonía con los gremios. En cambio, fuentes del Gobierno de Mendoza descartaron que haya una medida similar para la administración pública e indicaron que se cumplen los acuerdos paritarios.
Hay que destacar que el sueldo municipal promedio oscila entre los $500.000 y los $700.000, en las categorías más bajas. Es la minoría la que accede a salarios de $1.000.000 o más, según un sondeo de Diario UNO.
Los jefes comunales que están dialogando o que ya cerraron con los gremios municipales son: el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti; el de Godoy Cruz, Diego Costarelli; Ulpiano Suarez, de la Ciudad; Esteban Allasino, Luján de Cuyo y Guaymallén, municipio administrado por Marcos Calvente. También Flor Destéfanis, Santa Rosa.
Algunos de estos jefes comunales están por ingresar en la recta de la campaña electoral para la renovación de los Concejos Deliberantes. La votación es el 22 de febrero.
El detalle de cómo pagarán el bono los intendentes del Gran Mendoza
- Godoy Cruz
Bono de Fin de Año: $80.000 (diciembre)
Bono de Reyes Magos: $120.000 (enero)
Todos los bonos excluyen a funcionarios.
Total: $200.000
- Guaymallén
Bono de Reyes: $450.000 para todo el personal en dos cuotas y en diciembre se liquidarán, antes del aguinaldo, $200.000 como bono estímulo. Total: $650.000.
Además, se otorgarán aumentos salariales definidos en mesa paritaria.
- Santa Rosa
Bono general: $80.000 para todo el personal (noviembre).
Bono exclusivo para planta en Reyes: $80.000 adicionales.
- Luján de Cuyo
Bono diciembre: pago extraordinario de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de 180.000. Son $531.000
Bono enero: pago extraordinario de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de 180.000. Son $531.000
Bono febrero: liquidación extraordinaria de $200.000, más ayuda alimentaria de $151.000 y bono de $151.000. Son $501.000. El total asciende a $1.593.000
- Las Heras
Detalles del bono extraordinario
El beneficio será abonado en tres tramos:
$121.367 junto al aguinaldo (19 de diciembre de 2025).
$75.000 para Navidad (22 de diciembre).
$100.000 para Reyes (5 de enero de 2026). En total: $296.367
El municipio también cerró un aumento salarial por cuatro meses.
- Ciudad de Mendoza
Desde el entorno del intendente Ulpiano Suarez confirmaron que se acordará con el gremio el pago de un bono de Reyes. Las negociaciones están abiertas. Además recalcaron que durante todo el año se fueron otorgando sumas extraordinarias. La suma girará en torno a los $300.000.
Qué dijeron los intendentes de la decisión de otorgar bonos de fin de año
Todos los intendentes consultados arrojaron una opinión unánime acerca de la crisis económica y de ayudar a la familia municipal a alivianar los gastos de estas fiestas.
Desde Santa Rosa, señalaron que "es un reconocimiento por el nivel de compromiso y ayuda, en función de que la situación económica, que es muy complicada, el costo de vida está muy alto en servicios, alimentos, y el precio del combustible en zonas rurales se siente mucho, la situación de la gente es delicada".
En Luján de Cuyo, Allasino reconoció que "hay muy buena sintonía con el sindicato. Los empleados municipales son parte de la gran familia lujanina. El esfuerzo que han hecho este año fue gigante".
Finalmente, en Ciudad, Suarez avanza en conversaciones con el gremio para cerrar un bono de Reyes.