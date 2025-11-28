El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, abordó la reciente controversia generada por la filtración de chats donde una funcionaria municipal solicitaba información a un efectivo policial para -presuntamente- evitar controles de alcoholemia.
El intendente de Tupungato habló sobre los chats de una funcionaria que pedía datos sobre controles policiales
Gustavo Aguilera confirmó que se investiga a una funcionaria implicada en polémicos chats donde preguntaba adónde iban a ubicarse los controles de alcoholemia
En una entrevista con el programa "No tenés cara" de Radio Nihuil, el jefe comunal confirmó que se investiga a la directora de Seguridad Ciudadana del municipio, Yemina Sagas, y sugirió que la divulgación de las conversaciones podría estar vinculada a una especie de "venganza".
¿Un chat filtrado "por venganza"?
Respecto al origen de la filtración, Aguilera sugirió que puede tener que ver con la venganza de una inspectora que fue desvinculada y que tendría contactos, a su vez, con Facundo Arce, un edil que suspendido recientemente.
A partir de la bronca que tendrían estas personas es que habrían difundido esos chats de la funcionaria Yemina Sagas. Es decir que, a su criterio, habría un trasfondo político en el escándalo.
"Meses atrás una inspectora hizo una persecución a una moto y chocó el móvil. Yo abro una investigación, la conducta no es la adecuada y se le rescinde el contrato a esta inspectora", repasó el intendente de Tupungato a la hora de referirse al origen de esta supuesta venganza.
Chats, controles y revuelo en Tupungato
El jefe comunal sostuvo que el objetivo de los mensajes no era necesariamente eludir los controles, pero evitó pronunciarse porque prefiere "no ser juez y parte". Contó que la funcionaria, a su vez, ha presentado una denuncia penal por la filtración de esos chats privados.
"He instruido a asesoría legal para que se inicie una investigación de esos chats -sintetizó Aguilera- (...). Ella escribe desde su rol de directora, preguntando adónde van a estar (...). Pero acuérdese que yo estoy abriendo una investigación y entonces no puedo ser juez y parte", insistió el entrevistado.
También contó que ha conversado con Sagas. "Ella me manifiesta que estaba pidiendo esa información como funcionaria. Ahora dígame: a un director de seguridad ciudadana, ¿lo van a parar?", se preguntó Aguilera.
Y advirtió: "Yo no tengo preferencias. Mi deber es administrar y, si es necesario, dar una justa sanción".