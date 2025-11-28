El intendente de Tupungato habló sobre los chats de una funcionaria que pedía datos sobre controles policiales

A partir de la bronca que tendrían estas personas es que habrían difundido esos chats de la funcionaria Yemina Sagas. Es decir que, a su criterio, habría un trasfondo político en el escándalo.

Yemina Sagas Tupungato Yemina Sagas, directora de Seguridad Ciudadana de Tupungato. Imagen: gentileza FACT Noticias.

"Meses atrás una inspectora hizo una persecución a una moto y chocó el móvil. Yo abro una investigación, la conducta no es la adecuada y se le rescinde el contrato a esta inspectora", repasó el intendente de Tupungato a la hora de referirse al origen de esta supuesta venganza.

Chats, controles y revuelo en Tupungato

El jefe comunal sostuvo que el objetivo de los mensajes no era necesariamente eludir los controles, pero evitó pronunciarse porque prefiere "no ser juez y parte". Contó que la funcionaria, a su vez, ha presentado una denuncia penal por la filtración de esos chats privados.

"He instruido a asesoría legal para que se inicie una investigación de esos chats -sintetizó Aguilera- (...). Ella escribe desde su rol de directora, preguntando adónde van a estar (...). Pero acuérdese que yo estoy abriendo una investigación y entonces no puedo ser juez y parte", insistió el entrevistado.

También contó que ha conversado con Sagas. "Ella me manifiesta que estaba pidiendo esa información como funcionaria. Ahora dígame: a un director de seguridad ciudadana, ¿lo van a parar?", se preguntó Aguilera.

Y advirtió: "Yo no tengo preferencias. Mi deber es administrar y, si es necesario, dar una justa sanción".