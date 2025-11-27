Otro concejal en problemas: Facundo Arce, de Tupungato, fue suspendido por violencia de género

A favor de la suspensión de Arce votaron sus pares Mónica Benítez, Jorge Llul, José Luis Giulianani, Daniel Pantaleo, Natalia Tejera, Marcela Granizo -quien preside el Concejo de Tupungato- y los peronistas Marcelo Sánchez y Ruth Lucero. Se abstuvo el edil Antonio Balderrama, de Cambia Mendoza.

Concejo Deliberante Tupungato El Concejo Deliberante de Tupungato suspendió al concejal Facundo Arce.

Violencia de género, suspensión y posible destitución

En fecha a determinar, si Arce va o no al juicio de destitución dependerá de la decisión de todos los concejales.

El caso de Facundo Arce se suma al de su colega sanrafaelino Martín Antolín (LLA), a quien le detectaron alcoholemia positiva al volante de su descapotable en plena avenida Arístides Villanueva del centro de Mendoza. Esto derivó en multa de casi $4 millones e inhabilitación para conducir, aunque el escándalo -a nivel político- no se detiene, por lo que pidió licencia.

El Concejo Deliberante de Tupungato votó la suspensión por 15 días del concejal Facundo Arce tras una pesquisa administrativa que demandó un año.

El detonante, según el informe de una comisión investigadora -que derivó en la moción de suspensión- fue el comportamiento del edil Arce (Partido Federal) hacia una abogada (asesora letrada) de la comuna, durante una reunión de trabajo de comisiones del Concejo Deliberante.

En contexto de violencia de género, según la moción, a Arce se le atribuye no violencia física ni sexual sino violencia en el trato laboral, psicológica y también de tipo económica, tras la denuncia de la letrada.