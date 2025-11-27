El concejal Martín Antolín, condenado por conducir con más de 1 gramo de alcohol en sangre, pidió licencia en el Concejo Deliberante de San Rafael. Lo hizo este miércoles, después de que se diera curso al pedido del radicalismo para la formación de una comisión investigadora tendiente a su expulsión.
El concejal libertario condenado por manejar ebrio pidió licencia en San Rafael
Tras el inicio del proceso de remoción en su contra, el concejal Martín Antolín presentó un pedido de licencia por dos semanas
"Por la presente, quien suscribe concejal Martín Antolín, me dirijo a usted para solicitarle, tenga a bien, licencia sin goce de haberes por 16 días corridos a partir del día 27 de noviembre de 2025, hasta el día 12 de diciembre del corriente año inclusive", reza el escrito al que tuvo acceso el periodista de Diario UNO Nacho Rodríguez.
Proceso de remoción del concejal Martín Antolín
El Concejo Deliberante de San Rafael dio curso al pedido del bloque UCR-Cambia Mendoza para que comience un proceso que puede derivar en la destitución del concejal del Partido Libertario que manejaba borracho el pasado fin de semana en la calle Arístides Villanueva, de Ciudad.
"Hemos pedido incluir en el temario de la próxima sesión la formación de una comisión investigadora para la expulsión del concejal. Creemos que la única sanción que cabe en este caso es la expulsión", dijo a Diario UNO Leonardo Yapur, edil de Cambia Mendoza.
Si el asunto prospera, los miembros de la mencionada comisión deberán emitir un dictamen que establezca si corresponde o no corresponde la remoción. Tras ello, en sesión especial, el cuerpo de concejales tendrá que votar.
Antolín hizo su durante la sesión de este miércoles. Reconoció el hecho, expresó su arrepentimiento y confirmó que pagó la multa de $3.900.000 dispuesta por la Justicia contravencional: "Yo ya pagué, me secuestraron el auto, me llevaron a la comisaría. Ya cumplí y pedí mis disculpas como concejal".