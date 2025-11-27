El concejal libertario condenado por manejar ebrio pidió licencia en San Rafael

"Hemos pedido incluir en el temario de la próxima sesión la formación de una comisión investigadora para la expulsión del concejal. Creemos que la única sanción que cabe en este caso es la expulsión", dijo a Diario UNO Leonardo Yapur, edil de Cambia Mendoza.

martin antolin concejal borracho partido libertario El concejal Martín Antolín pagó la multa y se pidió licencia en la Municipalidad de San Rafael.

Si el asunto prospera, los miembros de la mencionada comisión deberán emitir un dictamen que establezca si corresponde o no corresponde la remoción. Tras ello, en sesión especial, el cuerpo de concejales tendrá que votar.

Antolín hizo su durante la sesión de este miércoles. Reconoció el hecho, expresó su arrepentimiento y confirmó que pagó la multa de $3.900.000 dispuesta por la Justicia contravencional: "Yo ya pagué, me secuestraron el auto, me llevaron a la comisaría. Ya cumplí y pedí mis disculpas como concejal".