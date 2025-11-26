El radicalismo pidió formalmente la remoción del concejal de San Rafael que conducía ebrio

Según reconoció el propio Antolín al ser citado por el juez Guillermo Lorca, el concejal circulaba con 1,15 gramos por litro de sangre, un valor que supera el límite permitido.

"Estos hechos son gravísimos y constituyen un claro incumplimiento de las normas vigentes de tránsito", dijeron los concejales del radicalismo que pidieron la remoción de su colega.

En los argumentos, consideraron, además, que se trató de una falla ética y moral de un funcionario público que debe ser ejemplo para la ciudadanía.

martin antolin concejal borracho partido libertario

Entendieron que, con su conducta, no solo puso en riesgo su vida sino también la de terceros y la credibilidad institucional de su banca en el Concejo Deliberante de San Rafael.

El intendente Omar Félix pidió la renuncia del concejal borracho

El intendente de San Rafael, Omar Félix, consideró que el concejal libertario Martín Antolín debería renunciar a su banca en el Concejo Deliberante, luego de haber sido detectado manejando alcoholizado en la Ciudad de Mendoza.

Ese pedido fue trasladado al presidente del Concejo Deliberante, Samuel Barcudi, luego de conocerse el suceso que protagonizó el edil.

El gobernador Alfredo Cornejo, consultado por la prensa por el hecho, también entendió que el concejal Antolín debería dejar su banca.

Qué dijo el concejal Antolín tras la multa por conducir ebrio

El concejal Martín Antolín se presentó este martes en el Juzgado Contravencional Nº1, a cargo del juez Guillermo Lorca, reconoció los hechos y pidió disculpas.

Fue condenado en un proceso abreviado al pago de una multa de $3.900.000 y la imposibilidad de conducir por 365 días; además de la obligación de realizar un tratamiento por tres meses y sumarse a actividades organizadas por la fundación Estrella Amarilla.

"Había salido de cenar con mi pareja, y cuando me dirigía al departamento alquilado, a unas 10 cuadras del lugar, me detuvieron en un control”, contó el concejal al sitio Alerta.

Según explicó, no iba bebiendo vino en el vehículo, sino que llevaba dos copas que le habían obsequiado. "Pude doblar una cuadra antes y evitar el control, que ya lo había visto, pero como me sentía normal para manejar, porque nunca imaginé que iba a tener esa graduación alcohólica, seguí por Arístides”, relató el concejal, que ya pagó la multa dispuesta por la Justicia.