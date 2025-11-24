El Partido Libertario pidió la renuncia del concejal borracho y acelera su desafiliación

El concejal libertario conducía su lujoso auto con una copa de vino

Como contó Diario UNO, el concejal libertario de San Rafael Martín Antolín fue atrapado manejando en estado de ebriedad en la madrugada de este lunes feriado cuando conducía un BMW por la zona de bares de Ciudad.

Según el parte policial, el control de alcoholemia que se realizó en la esquina de Arístides y Belgrano arrojó que circulaba con 1,15 gramos de alcohol en sangre, por lo que se le retuvo el auto y fue demorado.

Más tarde, el concejal fue liberado, pero multado por conducir violando una norma de tránsito: la multa por superar un gramo de alcohol en sangre va de los $1.680.000 a los $4.620.000.

El edil sanrafaelino, que además es un conocido empresario gastronómico, fue el primer libertario de Mendoza en conseguir una banca.

“Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos”, dijeron desde el partido que representa y con el que, según confiaron a Diario UNO, no tiene relación desde que asumió.

BMW Arístides Villanueva El auto que, según testigos, conducía el concejal Antolín cuando le hicieron el control de alcoholemia.

El comunicado del Partido Libertario

“Se ha solicitado la inmediata intervención del Tribunal de Disciplina del Partido Libertario a fin de iniciar el procedimiento correspondiente para requerir la desafiliación del concejal Martín Antolín”, dijeron en un comunicado.

Y añadieron: “Se le ha solicitado al concejal su renuncia a la banca que ocupa actualmente, entendiendo que la gravedad del hecho es incompatible con la representación institucional que ejerce".

"Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”, siguió el escrito.

“El Partido Libertario continuará actuando con absoluta transparencia y firmeza, reafirmando su compromiso con los valores que defiende y con la ciudadanía que confía en nosotros”, concluye el comunicado que lleva como firma el nombre de la fuerza política.

Libertario pero no de La Libertad Avanza

El concejal Antolín, del Partido Libertario, accedió a la banca en San Rafael gracias a la performance que el presidente Javier Milei realizó en las elecciones del 2023.

En ese momento, La Libertad Avanza era el nombre del frente electoral compuesto por el Partido Libertario y el Partido Demócrata.

martin antolin javier milei concejal borracho El concejal Martín Antolín junto a Javier Milei en el almuerzo de las Fuerzas Vivas, en San Rafael.

Ya con Milei en la presidencia, LLA se transformaría en un partido político con personería propia, por lo que en las elecciones de octubre de este año conformó alianzas como tal y en Mendoza compitió junto con Cambia Mendoza.

Antolín siguió apoyando el gobierno de Javier Milei, pero afiliado al Partido Libertario con el que llegó al Concejo Deliberante. Tras el episodio en la Ciudad de Mendoza, la dirigencia de su partido busca echarlo.