Detuvieron a un concejal de San Rafael que manejaba borracho y con una copa de vino en la mano

Concejal Martín Antolín atrapado manejando borracho El concejal libertario de San Rafael Martín Antolín fue interceptado manejando por Ciudad con 1,15% de alcohol en sangre. La Policía le retuvo el vehículo y fue demorado.

El alcoholímetro reveló que tenía 1,15% de alcohol en sangre y eso bastó para que la policía le retuviera el vehículo y lo demorara algunas horas.

Más tarde, el edil fue liberado pero se le notificó que recibirá una millonaria multa, recientemente actualizada, por conducir violando la norma de tránsito que pena el consumo del alcohol al volante. Esa multa por superar un gramo de alcohol en sangre va de los $1.680.000 a los $4.620.000.

Fue el primer libertario en desembarcar en un Concejo Deliberante

A poco de conocerse la noticia, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, pidió la renuncia del edil y asoció el caso al de otro concejal, Miqueas Burgoa (UCR), de Guaymallén, que fue sorprendido alcoholizado mientras conducía:

Hebe Casado concejal san rafael

Martín Antolín se convirtió en el primer concejal del Partido Libertario en toda la historia de Mendoza. Fue electo el domingo 3 de septiembre del 2023 con el 19% de los votos y se sumó al Concejo Deliberante de San Rafel en diciembre de ese año.

Su partido se había creado sólo 6 meses antes de las elecciones, pero aun así logró quedarse con esa banca.

No sólo el logro de convertirse en el primer edil libertario, sino también su acercamiento al presidente Javier Milei lo pusieron en el foco político de aquel momento, y el colega Julián Imazio contó para Diario UNO su recorrido empresarial y cómo se acercó a los ideales libertarios.

Antolín con Javier Milei El concejal Martín Antolín se convirtió en el primero del Partido Libertario en la provincia. Vale aclarar que no se trata del partido de Javier Milei, que -como es sabido- es La Libertad Avanza.

"A Milei lo sigo desde sus comienzos. He entrado en actos con él. Conozco a Karina, a su seguridad, a Carlos Kikuchi... en fin, a todos los que lo acompañaron desde un principio. Ese buen vínculo se dio porque, la primera vez que vino Javier a Mendoza (2021), también estuvo Ramiro Marra, y en la parte de organización entramos todos juntos a ese evento. Recuerdo que estaba Victoria Villarruel, también, y conocimos a toda su gente. Después yo pude sumarme y viajar por varias provincias con ellos", contó en aquella nota.