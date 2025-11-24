Detuvieron a un concejal de San Rafael que manejaba borracho y con una copa de vino en la mano

El concejal libertario de San Rafael Martín Mario Antonlín fue atrapado manejando en estado de ebriedad en la madrugada de este lunes feriado cuando conducía un BMW por la zona de bares de Ciudad. Según el parte policial, el control de alcoholemia arrojó que circulaba con 1,15 gramos de alcohol en sangre, por lo que se le retuvo el auto y fue demorado.
Al parecer, el edil sanrafaelino -que además es un conocido empresario gastronómico- había decidido disfrutar del fin de semana largo y para eso viajó a la Ciudad y organizó una salida de amigos a un bar de calle Arístides Villanueva. Lo que no previó fue cuidarse en la ingesta de alcohol, ya que acudió manejando un lujoso BMW.
Pasadas las 2 de la madrugada, el concejal del Partido Libertario y una acompañante dejaron el bar en que habían cenado y él se puso al volante de su auto. En la esquina de Arístides Villanueva y Belgrano lo interceptó un control vial y se le realizó el test de alcoholemia que demostró que había tomado mucho más de lo permitido, que es 0,5 gramos de alcohol en sangre.
El alcoholímetro reveló que tenía 1,15% de alcohol en sangre y eso bastó para que la policía le retuviera el vehículo y lo demorara algunas horas.
Más tarde, el edil fue liberado pero se le notificó que recibirá una millonaria multa, recientemente actualizada, por conducir violando la norma de tránsito que pena el consumo del alcohol al volante. Esa multa por superar un gramo de alcohol en sangre va de los $1.680.000 a los $4.620.000.
Fue el primer libertario en desembarcar en un Concejo Deliberante
A poco de conocerse la noticia, la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, pidió la renuncia del edil y asoció el caso al de otro concejal, Miqueas Burgoa (UCR), de Guaymallén, que fue sorprendido alcoholizado mientras conducía:
Martín Antolín se convirtió en el primer concejal del Partido Libertario en toda la historia de Mendoza. Fue electo el domingo 3 de septiembre del 2023 con el 19% de los votos y se sumó al Concejo Deliberante de San Rafel en diciembre de ese año.
Su partido se había creado sólo 6 meses antes de las elecciones, pero aun así logró quedarse con esa banca.
No sólo el logro de convertirse en el primer edil libertario, sino también su acercamiento al presidente Javier Milei lo pusieron en el foco político de aquel momento, y el colega Julián Imazio contó para Diario UNO su recorrido empresarial y cómo se acercó a los ideales libertarios.
"A Milei lo sigo desde sus comienzos. He entrado en actos con él. Conozco a Karina, a su seguridad, a Carlos Kikuchi... en fin, a todos los que lo acompañaron desde un principio. Ese buen vínculo se dio porque, la primera vez que vino Javier a Mendoza (2021), también estuvo Ramiro Marra, y en la parte de organización entramos todos juntos a ese evento. Recuerdo que estaba Victoria Villarruel, también, y conocimos a toda su gente. Después yo pude sumarme y viajar por varias provincias con ellos", contó en aquella nota.