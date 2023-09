Quién es Martín Antolín, el primer concejal del Partido Libertario en la historia de Mendoza

MARTIN ANTOLIN 2.jpg "Esta es la banca de las ideas de la libertad", contó el referente mileista del sur.

Tras ese chaparrón, aquél mismo día empezó su aventura política. Y ahora, tres años y medio más tarde, empezó a dar frutos más palpables que nunca. En diciembre, representará a a la fuerza que ayudó a fundar, el Partido Libertario de Mendoza. Es cierto que no será el único, porque en Maipú entró al concejo Alfredo Mancifesta, quien también apoya a La Libertad Avanza, pero en ese caso, el ahora edil electo viene del Partido Demócrata, y no de este espacio que vio la luz recién durante el 2023.

"A Milei lo sigo desde sus comienzos. He entrado en actos con él. Conozco a Karina, a su seguridad, a Carlos Kikuchi... en fin, a todos los que lo acompañaron desde un principio", empezó diciendo Antolín a UNO. "Ese buen vínculo se dio porque, la primera vez que vino Javier a Mendoza (2021), también estuvo Ramiro Marra, y en la parte de organización entramos todos juntos a ese evento. Recuerdo que estaba Victoria Villarruel, también, y conocimos a toda su gente. Después yo pude sumarme y viajar por varias provincias con ellos", contó.

"Me propuse invertir mi tiempo en esto: perfeccionarme y aprender"

Este sanrafaelino pudo viajar por el país junto a Milei, porque el día en que decidió cerrar su negocio, también decidió pasar todas sus horas pensando en política. No volvió a la actividad privada, sino que eligió emprender de lleno en el mundo de la dirigencia. Se acercó a los libertarios y se paró en las esquinas de San Rafael a afiliar gente. "Me propuse invertir mi tiempo en perfeccionarme y aprender de esto. Por suerte tuve a mucha gente respaldándome".

Javier Milei PASO 2023 edit 2.jpg Milei, en su discurso luego de haber ganado las PASO presidenciales.

"¿Por qué lo hice? Porque yo no tengo hijos, pero pensaba, por ejemplo, en los hijos de mis amigos. Como decía, tuve un negocio con medio centenar de empleados. Pagaba los 31, pagaba 21 impuestos; y era tanto el agobio que sentía por las imposiciones del Gobierno, que me di cuenta de que si uno no se involucra, se va a tornar cierto que la única salida es irse del país. No quiero eso. Me interesó mucho la batalla cultural que quiere dar Javier Milei. E insisto, si no te involucrás, te pasan por arriba".

Sobre el candidato a presidente, Antolín dice que "es alguien que, en principio, era un economista solamente. Hablaba como tal y apenas se metía en política. Con el tiempo llegó a ser mucho más que eso. Hoy está más humano y mucho más profesional políticamente que antes. El problema es que muchos lo sacan de contexto, y por eso lo quieren tratar como a un loco", afirmó.

Antes de cerrar la charla con Diario UNO, Antolín pidió apuntar lo siguiente: "Me gustaría que por favor agreguen mi agradecimiento a todas las personas que fueron a votar. Y que esté claro que esta banca es la banca de las ideas de la libertad. No es mía, es de todos los que participamos de esto. Hay seis concejales peronistas y cinco de Cambia Mendoza. Ahora tenemos ese lugar: en el medio de todos ellos, tenemos ese único punto para impulsar lo que creemos".

ANTOLIN Y CHOFO BIANCHI.jpg Antolín y Bianchi, en la previa de las elecciones de San Rafael.

Cómo queda el Concejo Deliberante de San Rafael

Además del libertario, al concejo ingresaron Nahuel Arscone, Antonella Cristofanelli y Néstor Ojeda (que renueva) por el Frente Elegí y Adrián Reche junto a Romina Giordano por Cambia Mendoza. A ellos se suman los que habían ingresado a finales del 2021: Paulo Campi, Pamela Torres y Samuel Barcudi por el peronismo y Romina Giraudo, Leonardo Yapur y Francisco Mondotte por el oficialismo provincial. De esta manera -como bien contabilizaba el entrevistad- el cuerpo queda con seis para el PJ, cinco para CM y uno solo (Antolín) para los libertarios.

"Es muy positivo. Está entre los objetivos que se había trazado el partido en su comienzo. Hay un análisis que hacer ahí, que es que hubo cinco puntos de diferencia con Abel Freidemberg, y que yo creo que tienen que ver con el ausentismo de la franja etaria más joven de los votantes. Podría haber sucedido que quedara tercero Abel. Los estamos analizando a esos datos. Teniendo en cuenta la vida de cada partido, la trayectoria y el aparato del que se dispone, estamos muy contentos", aportó José Caviglia, el presidente de esa fuerza.

Algunos de los proyectos que su frente propuso impulsar en la comuna fueron la promoción de herramientas informáticas que garanticen transparencia en todos los asuntos de gestión; cambiar el código de la construcción para favorecer - entre otras alternativas- la instauración de viviendas económicas, y la creación de canales directos entre la intendencia y la ciudadanía, con trámites que pasaran a ser 100% digitales.

