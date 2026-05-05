La construcción secreta del Parque San Martín que casi redefine Mendoza se oculta entre árboles y misterio

parque san martin en mendoza Te contamos uno de los secretos mejor expuestos del Parque San Martín. Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza.

El torreón olvidado del Parque San Martín y un plan que pudo cambiar Mendoza

Cada rincón de Mendoza guarda una historia en particular, tal como este espacio de su famoso Parque San Martín, el cual está desde hace muchos años, pero que no todos conocen el porqué de su presencia. Este torreón en realidad se trata de una construcción extraña, como si fuera una decoración que pusieron para gastar ladrillos, un lugar que no tiene uso, pero la realidad es que en verdad su finalidad era otra, solo que no se llevó a cabo.

La historia empieza en 1895 cuando en el corazón del Parque San Martín, se empezó una construcción sólida que pareciera ser el castillo de una princesa mendocina. Sin embargo, se trató de un tipo de experimento, un laboratorio urbano donde se evaluaban los materiales, diseño y técnicas de construcción que se aplicarían en el futuro sistema carcelario de la ciudad.

torreon del parque san martin en mendoza (1) Este torreón misterioso en el parque se trataba de un proyecto carcelario, pero no se llevó a cabo porque se consideraba innecesario malgastar fondos destinados a hospitales o escuelas. De hecho, la penitenciaria terminó construida definitivamente en la avenida Boulogne-sur-Mer. Fuente: Mendoza Post.

La obra fue supervisada por un ingeniero italiano, quien usó esta estructura para probar la resistencia de los muros y la funcionalidad que tenían las ventanas estrechas. Este torreón que pareciera ser ocupado por un guardia de vigilancia, en realidad, nunca funcionó como una cárcel real, sino más bien como un ensayo arquitectónico.

Además, su ubicación no es para nada al azar, ya que a finales del siglo XIX estaba contemplado que se construyera la nueva cárcel de Mendoza en el entonces llamado Parque del Oeste, pero no se logró debido a las diferentes opiniones sobre el proyecto.