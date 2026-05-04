La Ciudad de Mendoza vivió una jornada a pleno sol y con una convocatoria masiva durante la 6ª edición de "Domingo en la Sarmiento". Bajo el lema Mi Patria en la Ciudad, el encuentro logró transformar una vez más esta emblemática arteria en un epicentro de cultura, tradición y sabores regionales.
Multitudinario cierre de la 6ª edición de Domingo en la Sarmiento en Mendoza
Bajo la temática Mi Patria en la Ciudad, el evento de la Ciudad de Mendoza combinó gastronomía, tradición y música, en un imperdible del calendario mendocino
Desde el mediodía del domingo, miles de vecinos y turistas se acercaron al tramo comprendido entre las calles Chile y Belgrano. La propuesta, que ya se instaló como un clásico de los domingos, permitió disfrutar de una peatonalización especial donde la música, las ferias de artesanos y las destacadas ofertas gastronómicas fueron las protagonistas indiscutidas.
La apertura estuvo marcada por la presencia de la Banda de Música de la Policía de Mendoza, que dio un marco solemne y festivo a la jornada. A lo largo de la tarde, el público también pudo deleitarse con la música en vivo de la Banda Melezca y los sets del DJ Nacho Giménez, que acompañaron el paseo de familias y grupos de amigos que aprovecharon las propuestas gastronómicas de los locales adheridos.
Un impulso clave para el turismo y la economía en la Ciudad de Mendoza
El éxito de esta edición no fue un hecho aislado, sino que se vio potenciado por el contexto de la Maratón Internacional Mendoza (MIM). El evento deportivo, que culminó en los Portones del parque General San Martín, generó un flujo constante de visitantes que eligieron la calle Sarmiento para continuar su jornada de esparcimiento tras la competencia.
Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, destacó el valor de estas acciones: "La oferta gastronómica de calle Sarmiento, uno de los polos más atractivos de la provincia, fue históricamente elegida por turistas. A partir de este tipo de propuestas, cada vez más mendocinos se suman a disfrutar de este espacio que hemos consolidado en conjunto con el sector privado".
La jornada reafirmó el perfil turístico de la Ciudad de Mendoza, demostrando que la sinergia entre el sector gastronómico, hotelero y la agenda cultural del municipio es la clave para sostener la actividad económica en un contexto donde el paseo al aire libre y el consumo de proximidad son los favoritos del público local y de los visitantes que eligen la provincia.