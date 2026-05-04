Multitudinario cierre de la 6ª edición de Domingo en la Sarmiento en Mendoza

calle sarmiento paseo ciudad de Mendoza 3 "Domingo en la Sarmiento" se hizo bajo el lema Mi Patria en la Ciudad, el encuentro en la Ciudad de Mendoza que transformó el epicentro de cultura, tradición y sabores regionales. Foto: Ciudad de Mendoza

Un impulso clave para el turismo y la economía en la Ciudad de Mendoza

El éxito de esta edición no fue un hecho aislado, sino que se vio potenciado por el contexto de la Maratón Internacional Mendoza (MIM). El evento deportivo, que culminó en los Portones del parque General San Martín, generó un flujo constante de visitantes que eligieron la calle Sarmiento para continuar su jornada de esparcimiento tras la competencia.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Económico y Turismo, Yamila Meljim, destacó el valor de estas acciones: "La oferta gastronómica de calle Sarmiento, uno de los polos más atractivos de la provincia, fue históricamente elegida por turistas. A partir de este tipo de propuestas, cada vez más mendocinos se suman a disfrutar de este espacio que hemos consolidado en conjunto con el sector privado".

calle sarmiento paseo ciudad de Mendoza 2 Cada vez más mendocinos se suman a disfrutar de calle Sarmiento de la Ciudad de Mendoza. Foto: Ciudad de Mendoza

La jornada reafirmó el perfil turístico de la Ciudad de Mendoza, demostrando que la sinergia entre el sector gastronómico, hotelero y la agenda cultural del municipio es la clave para sostener la actividad económica en un contexto donde el paseo al aire libre y el consumo de proximidad son los favoritos del público local y de los visitantes que eligen la provincia.