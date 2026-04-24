Aumenta el Estacionamiento Medido en Ciudad y será más barato el sistema digital que la tarjeta

estacionamiento medido digital ciudad Mendoza.jpeg El Estacionamiento Medido en Capital tendrá una tarifa diferenciada. Será más barato hacerlo de manera digital que a través de la compra de tarjetas. Imagen ilustrativa. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Los nuevos valores del Estacionamiento Medido

A diferencia de aumentos anteriores, esta vez la Ciudad aplicará una tarifa dual, beneficiando a quienes utilicen la aplicación móvil:

Tarjeta Tradicional (física): pasará a costar $500 por cada 30 minutos.

pasará a costar por cada 30 minutos. Estacionamiento Digital: tendrá un valor de $400 por cada 30 minutos.

Este esquema tarifario representa una herramienta para modernizar el sistema y mejorar el ordenamiento del tránsito, adecuando los montos a la realidad económica de los servicios actuales en el microcentro mendocino.

estacionamiento medido ciudad de mendoza El Estacionamiento Medido en Ciudad tiene como objetivo brindar una opción de empleo a personas en situación de vulnerabilidad social.

Un programa con fines sociales

Más allá del incremento, el municipio recordó que el estacionamiento medido funciona como un Programa Social que brinda sustento a 250 beneficiarios (tarjeteros). Se trata de personas que anteriormente se encontraban desempleadas o en situación de riesgo social y que hoy cuentan con un marco regulado de trabajo.

Los fondos recaudados se destinan a la cuenta del programa, permitiendo que:

Los tarjeteros perciban el 50% del valor de las tarjetas vendidas.

del valor de las tarjetas vendidas. Reciban kits escolares , indumentaria de trabajo (camperas y remeras) y cobertura mediante un seguro de accidentes personales .

, indumentaria de trabajo (camperas y remeras) y cobertura mediante un . Se garantice la escolaridad y el control de salud de los hijos de los beneficiarios a través de actas compromiso.

Estacionamiento Medido accesible

Desde la Secretaría de Hacienda señalaron que la actualización es necesaria para mantener el equilibrio del programa social. Aun con este aumento, el costo del estacionamiento en la vía pública sigue siendo la opción más económica frente a las playas de estacionamiento privadas, cuyos valores de mercado ya superan los $800 y $1.000 por hora según el vehículo.

Los usuarios podrán seguir adquiriendo las tarjetas físicas a los tarjeteros autorizados o utilizar la plataforma digital de Estacionamiento Medido para acceder al beneficio del precio diferenciado a partir de la semana próxima.