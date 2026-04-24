El intendente Ulpiano Suarez estableció los valores que regirán desde mayo para el Estacionamiento Medido en la Ciudad de Mendoza. La tarjeta tradicional costará $500, mientras que el sistema digital tendrá un precio promocional de $400 por cada media hora.
Aumenta el Estacionamiento Medido en Ciudad y será más barato el sistema digital que la tarjeta
La tarjeta costará $500 para los 30 minutos y la carga digital $400. Se busca alentar el uso de la carga a través de los sistemas electrónicos
La novedad se conoció este viernes, a través del Boletín Oficial de Mendoza.
La Ciudad de Mendoza confirmó una actualización en los valores del Estacionamiento Medido que entrará en vigencia el próximo sábado 2 de mayo. La medida, tramitada bajo el expediente electrónico N° 15489-2026, busca equilibrar el desfasaje de costos por la inflación y, al mismo tiempo, incentivar la transición hacia el nuevo sistema digital de la comuna.
Los nuevos valores del Estacionamiento Medido
A diferencia de aumentos anteriores, esta vez la Ciudad aplicará una tarifa dual, beneficiando a quienes utilicen la aplicación móvil:
- Tarjeta Tradicional (física): pasará a costar $500 por cada 30 minutos.
- Estacionamiento Digital: tendrá un valor de $400 por cada 30 minutos.
Este esquema tarifario representa una herramienta para modernizar el sistema y mejorar el ordenamiento del tránsito, adecuando los montos a la realidad económica de los servicios actuales en el microcentro mendocino.
Un programa con fines sociales
Más allá del incremento, el municipio recordó que el estacionamiento medido funciona como un Programa Social que brinda sustento a 250 beneficiarios (tarjeteros). Se trata de personas que anteriormente se encontraban desempleadas o en situación de riesgo social y que hoy cuentan con un marco regulado de trabajo.
Los fondos recaudados se destinan a la cuenta del programa, permitiendo que:
- Los tarjeteros perciban el 50% del valor de las tarjetas vendidas.
- Reciban kits escolares, indumentaria de trabajo (camperas y remeras) y cobertura mediante un seguro de accidentes personales.
- Se garantice la escolaridad y el control de salud de los hijos de los beneficiarios a través de actas compromiso.
Estacionamiento Medido accesible
Desde la Secretaría de Hacienda señalaron que la actualización es necesaria para mantener el equilibrio del programa social. Aun con este aumento, el costo del estacionamiento en la vía pública sigue siendo la opción más económica frente a las playas de estacionamiento privadas, cuyos valores de mercado ya superan los $800 y $1.000 por hora según el vehículo.
Los usuarios podrán seguir adquiriendo las tarjetas físicas a los tarjeteros autorizados o utilizar la plataforma digital de Estacionamiento Medido para acceder al beneficio del precio diferenciado a partir de la semana próxima.