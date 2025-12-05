El primer año del Estacionamiento Medido Digital logró 81.000 usuarios y 80% de pagos electrónicos

Facilitadores estacionamiento medido.jpg La comuna tiene a disposición trabajadores que ayudan a las personas a utilizar el Estacionamiento Medido Digital.

Datos que respaldan el éxito del sistema digital

81.598 usuarios registrados a la fecha.

A los usuarios registros se suma un 15% de conductores que utiliza el “estacionamiento puntual” mediante QR o puntos de venta.

52,4% de los vehículos permaneció una hora por sesión de estacionamiento.

80,04% de los pagos se realizaron mediante medios electrónicos.

La tarifa se mantiene en $300 cada 30 minutos, un valor que continúa siendo más económico que el sistema tradicional en papel.

Emplea a 20 agentes municipales que cumplen tareas de control, asistencia y acompañamiento.

Las zonas donde funciona actualmente el sistema de Estacionamiento Medido Digital

En la zona Centro hay 650 lugares donde funciona el sistema de Estacionamiento Medido Digital: Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina), Sarmiento (entre Belgrano y 25 de Mayo) y Tiburcio Benegas (entre R. Ortega y Arístides Villanueva).

Estacionamiento medido digital en Ciudad de Mendoza.jpg En la zona centro hay 650 lugares de estacionamientos.

En este caso, los horarios son: de lunes a jueves de 8 a 0 y viernes y sábados de 8 a 2.

En el Parque Cívico funciona en 259 lugares: Pedro Molina, Perú, La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Peltier y V. Sarsfield/Obligado. Con un horario de 8 a 14.

¿Cuáles son los métodos disponibles para pagar el Estacionamiento Medido Digital?

El mismo se puede realizar mediante la aplicación SEM Mendoza: disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (opción de Mendoza), donde se registran los datos y se carga crédito para el tiempo de estacionamiento.

También, en los puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implementa el sistema.