La Ciudad cumplió el primer aniversario del Estacionamiento Medido Digital y comunicó los resultados obtenidos desde su puesta en funcionamiento el 2 de diciembre de 2024 con la prueba piloto. El sistema tiene más de 81.000 personas registradas en la aplicación, a las que se suma otro 15% que utiliza la modalidad de pago puntual.
El primer año del Estacionamiento Medido Digital logró 81.000 usuarios y 80% de pagos electrónicos
El sistema reemplazó las tarjetas papel en Capital y en el Parque Cívico. La tarifa se mantiene en $300 cada 30 minutos
En abril de 2025 el sistema avanzó hacia su implementación definitiva en la zona centro (calles Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano -entre Juan B. Justo y Pedro Molina-, Sarmiento -entre Belgrano y 25 de Mayo- y Tiburcio Benegas -entre R. Ortega y Arístides-). En septiembre el método se amplió hacia el Parque Cívico, donde en todos los lugares reemplazo al vetusto sistema de tarjetas papel.
Este crecimiento progresivo permitió aumentar la cobertura a 909 plazas de estacionamiento, con una aceptación que continúa en ascenso, según precisaron desde la Municipalidad de Ciudad, que comanda el intendente Ulpiano Suarez.
Datos que respaldan el éxito del sistema digital
- 81.598 usuarios registrados a la fecha.
- A los usuarios registros se suma un 15% de conductores que utiliza el “estacionamiento puntual” mediante QR o puntos de venta.
- 52,4% de los vehículos permaneció una hora por sesión de estacionamiento.
- 80,04% de los pagos se realizaron mediante medios electrónicos.
- La tarifa se mantiene en $300 cada 30 minutos, un valor que continúa siendo más económico que el sistema tradicional en papel.
- Emplea a 20 agentes municipales que cumplen tareas de control, asistencia y acompañamiento.
Las zonas donde funciona actualmente el sistema de Estacionamiento Medido Digital
En la zona Centro hay 650 lugares donde funciona el sistema de Estacionamiento Medido Digital: Arístides Villanueva, Juan B. Justo, Belgrano (entre Juan B. Justo y Pedro Molina), Sarmiento (entre Belgrano y 25 de Mayo) y Tiburcio Benegas (entre R. Ortega y Arístides Villanueva).
En este caso, los horarios son: de lunes a jueves de 8 a 0 y viernes y sábados de 8 a 2.
En el Parque Cívico funciona en 259 lugares: Pedro Molina, Perú, La Pampa, Virgen del Carmen de Cuyo, Peltier y V. Sarsfield/Obligado. Con un horario de 8 a 14.
¿Cuáles son los métodos disponibles para pagar el Estacionamiento Medido Digital?
El mismo se puede realizar mediante la aplicación SEM Mendoza: disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (opción de Mendoza), donde se registran los datos y se carga crédito para el tiempo de estacionamiento.
También, en los puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implementa el sistema.