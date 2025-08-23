Inicio Sociedad Estacionamiento medido
Pago con celular

El estacionamiento medido digital sumó más de 64.000 usuarios en la Ciudad de Mendoza

Desde el 1 de septiembre el nuevo sistema de pago de estacionamiento medido se extenderá a la zona del Parque Cívico de la Ciudad de Mendoza

El estacionamiento medido digital en Capital sigue sumando calles.

Foto: Diario UNO / Axel Lloret

En cinco meses, el estacionamiento medido digital sumó más de 64.000 usuarios en la Ciudad de Mendoza. La novedad es que a partir del lunes 1 de septiembre se sumará al sistema la zona del Parque Cívico, donde suelen dejar los autos quienes en su mayoría trabajan en Casa de Gobierno, ATM, Centro de Congresos y Exposiciones y tribunales.

Esta modalidad ya rige en calles como Arístides Villanueva, Belgrano y Juan B. Justo, y busca ordenar el tránsito, optimizar el uso del espacio público y mejorar la experiencia de los usuarios, quienes a veces suelen tener problemas para bajar la aplicación al celular. Pero casi siempre están los ex tarjeteros para brindar una mano.

El estacionamiento medido digital reemplazó al tradicional sistema de tarjetas.

Estacionamiento MEDIDO CIUDAD DIGITAL (1).jpeg
Para poder pagar el estacionamiento medido digital en Capital hay que bajar una aplicación al celular.

Las zonas que incluirá en el Parque Cívico

En el perímetro del Parque Cívico mantendrá el horario vigente de lunes a viernes de 8 a 14. Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

– De Norte a Sur:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).

– De Sur a Norte:

Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina).

Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).

– De Oeste a Este:

Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas).

Peltier (entre Belgrano y La Pampa).

– De Este a Oeste:

Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano).

Peltier (entre La Pampa y Belgrano).

– Conexión interna:

Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú).

Los tarjeteros que cumplían funciones en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus tareas habituales.

Cómo pagar el estacionamiento medido digital

  • Aplicación SEM Mendoza: disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (seleccionar la opción de Mendoza), donde se pueden registrar los datos y cargar crédito para el tiempo de estacionamiento.
  • Puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implemente el sistema.

Desde la Comuna de Capital recalcaron que el estacionamiento medido digital no sólo facilita los pagos y el control sino que también brinda beneficios adicionales: gracias a la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores, se han podido avisar situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, mejorando la seguridad y la confianza de los usuarios.

