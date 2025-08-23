El estacionamiento medido digital sumó más de 64.000 usuarios en la Ciudad de Mendoza

Estacionamiento MEDIDO CIUDAD DIGITAL (1).jpeg Para poder pagar el estacionamiento medido digital en Capital hay que bajar una aplicación al celular. Foto: archivo

Las zonas que incluirá en el Parque Cívico

En el perímetro del Parque Cívico mantendrá el horario vigente de lunes a viernes de 8 a 14. Las calles incluidas en esta nueva etapa son:

– De Norte a Sur:

La Pampa (entre Pedro Molina y Peltier).

– De Sur a Norte:

Belgrano (entre Virgen del Carmen de Cuyo y Pedro Molina).

Perú (desde Virgen del Carmen de Cuyo a Pedro Molina).

– De Oeste a Este:

Pedro Molina (entre Belgrano y Patricias Mendocinas).

Peltier (entre Belgrano y La Pampa).

– De Este a Oeste:

Virgen del Carmen de Cuyo (entre La Pampa y Belgrano).

Peltier (entre La Pampa y Belgrano).

– Conexión interna:

Vélez Sarsfield / Obligado (en conexión interna entre Virgen del Carmen y Perú).

Los tarjeteros que cumplían funciones en la zona serán reubicados en calle San Juan, recientemente habilitada tras obras, para continuar con sus tareas habituales.

Cómo pagar el estacionamiento medido digital

Aplicación SEM Mendoza : disponible en Playstore o SEM Mobile en Appstore (seleccionar la opción de Mendoza), donde se pueden registrar los datos y cargar crédito para el tiempo de estacionamiento.

: disponible en Playstore o en Appstore (seleccionar la opción de Mendoza), donde se pueden registrar los datos y cargar crédito para el tiempo de estacionamiento. Puntos de carga presenciales: en comercios señalizados cercanos a las calles donde se implemente el sistema.

Desde la Comuna de Capital recalcaron que el estacionamiento medido digital no sólo facilita los pagos y el control sino que también brinda beneficios adicionales: gracias a la comunicación en tiempo real entre controladores y conductores, se han podido avisar situaciones como luces encendidas, llaves olvidadas o ventanillas abiertas, mejorando la seguridad y la confianza de los usuarios.