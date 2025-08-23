ANSES Pensiones No Contributivas
ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025
ANSES le va a pagar en septiembre a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos dos bonos, para alcanzar un monto final de $498.339,17.
Así, los haberes de este grupo particular de pensionados se desglosan de la siguiente manera:
- Las Pensiones No Contributivas recibirán en septiembre un aumento del 1,9% y la pensión Madres de 7 hijos llegará a $320.277,17
- Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
- Y, las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025