ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025

ANSES confirmó que en septiembre 2025 algunos beneficiarios van a cobrar con aumento y dos bonos para que el monto de sus haberes llegue casi a $500.000

Marcos Barrera
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya piensa en el calendario de pago de septiembre 2025 y hay un grupo particular de beneficiarios que van a cobrar casi medio millón de pesos, esto se debe al aumento que tendrán los haberes y la sumatoria de dos bonos extras.

Los haberes de los pensionados van a tener en septiembre un aumento del 1,9%, este incremento es gracias a la nueva Ley de Movilidad (Decreto 274/24) que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) luego de conocerse los datos de la inflación de julio.

Estos pensionados cumplen una serie de requisitos solicitados por ANSES y también reciben el bono de $70.000. Además, dentro de estos beneficiarios hay un sector que cobra otro extra que supera los $105.000.

ANSES Pensiones No Contributivas

ANSES le va a pagar en septiembre a los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) con aumento y, en el caso particular de las PNC para Madres de 7 hijos dos bonos, para alcanzar un monto final de $498.339,17.

Así, los haberes de este grupo particular de pensionados se desglosan de la siguiente manera:

  • Las Pensiones No Contributivas recibirán en septiembre un aumento del 1,9% y la pensión Madres de 7 hijos llegará a $320.277,17
  • Además, los haberes vienen con el bono de $70.000 que entrega el gobierno de Milei para hacerle frente a la crisis económica
  • Y, las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 hijos también cobran el extra por la Tarjeta Alimentar por un monto de $108.062
ANSES: fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre 2025

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas en septiembre

  • Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 8 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 9 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 10 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 11 de septiembre de 2025
  • Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 12 de septiembre de 2025

