ANSES sorprendió al confirmar quiénes van a cobrar casi $500.000 en septiembre 2025

Los haberes de los pensionados van a tener en septiembre un aumento del 1,9%, este incremento es gracias a la nueva Ley de Movilidad (Decreto 274/24) que se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) luego de conocerse los datos de la inflación de julio.

Estos pensionados cumplen una serie de requisitos solicitados por ANSES y también reciben el bono de $70.000. Además, dentro de estos beneficiarios hay un sector que cobra otro extra que supera los $105.000.