Créditos ANSES: ¿Siguen estando disponibles para que jubilados y trabajadores los pidan?

No obstante, ANSES ha abierto la posibilidad de adelantar cuotas o de pagar todo el saldo que se debe de una sola vez. Esta opción está disponible todos los meses e incluso se puede consultar cuántas cuotas se deben y el monto a pagar por todas ellas.

En cuanto a la posibilidad de sacar nuevos créditos de ANSES a baja tasa, lamentablemente los trabajadores y jubilados perdieron esta opción, ya que el gobierno de Javier Milei dictaminó que el organismo social no debe otorgar préstamos y que eso depende de las instituciones financieras, como lo son los bancos.

En ese sentido, algunas entidades bancarias ofrecen algunas facilidades a beneficiarios y jubilados de ANSES a la hora de un crédito.

Cómo consultar las cuotas de los créditos ANSES

A la hora de consultar el crédito de ANSES, se necesita tener CUIL y la clave de Seguridad Social, para así poder ingresar a Mi ANSES.

Una vez que la persona ingresa al sitio del organismo, hay que ir a la opción Créditos ANSES y allí a Consultas y Pago Voluntario.

De esta manera se pueden ver la cantidad de cuotas del crédito de ANSES que faltan pagar, los montos de cada una y cuánto se debería pagar si se abonara todo junto. En este último caso, el organismo aplica un descuento.