Créditos ANSES: ¿Siguen estando disponibles para que jubilados y trabajadores los pidan?

Los trabajadores y jubilados se vieron beneficiados con los créditos ANSES a baja tasa de interés, pero si siguen estando disponibles para pedir es la duda de muchos

Daniel Calivares
Daniel Calivares
Los créditos de ANSES fueron un gran furor en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. Esto se debió a varios factores: estaban destinados a trabajadores y jubilados y se pagaba menos de la mitad de tasa de interés que lo que se debía pagar por préstamos similares en bancos o por productos comprados en cualquier comercio,

En otras palabras, si alguien quería comprarse un Smart TV, le convenía pedir un crédito ANSES y pagar con ese dinero, antes que ir directamente al comercio. Esto, porque la tasa de interés que cobraba el organismo social era de solo el 50% anual, contra otras tasas de financiación que superaban el 100%.

¿Los créditos de ANSES siguen disponibles?

En la actualidad, aquellos créditos de ANSES que fueron sacados por trabajadores y jubilados se siguen pagando. De hecho, la devolución era en 24, 36 y 48 cuotas. En el caso de los que eligieron la menor cantidad, todavía les quedan unas cuatro cuotas para terminar de abonarlo.

No obstante, ANSES ha abierto la posibilidad de adelantar cuotas o de pagar todo el saldo que se debe de una sola vez. Esta opción está disponible todos los meses e incluso se puede consultar cuántas cuotas se deben y el monto a pagar por todas ellas.

En cuanto a la posibilidad de sacar nuevos créditos de ANSES a baja tasa, lamentablemente los trabajadores y jubilados perdieron esta opción, ya que el gobierno de Javier Milei dictaminó que el organismo social no debe otorgar préstamos y que eso depende de las instituciones financieras, como lo son los bancos.

En ese sentido, algunas entidades bancarias ofrecen algunas facilidades a beneficiarios y jubilados de ANSES a la hora de un crédito.

Cómo consultar las cuotas de los créditos ANSES

A la hora de consultar el crédito de ANSES, se necesita tener CUIL y la clave de Seguridad Social, para así poder ingresar a Mi ANSES.

Una vez que la persona ingresa al sitio del organismo, hay que ir a la opción Créditos ANSES y allí a Consultas y Pago Voluntario.

De esta manera se pueden ver la cantidad de cuotas del crédito de ANSES que faltan pagar, los montos de cada una y cuánto se debería pagar si se abonara todo junto. En este último caso, el organismo aplica un descuento.

