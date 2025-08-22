ANSES dio a conocer el monto de la Tarjeta Alimentar en septiembre: de cuánto será

Las fechas en las que ANSES pagaría a los beneficiarios de AUH en septiembre son las siguientes:

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Tarjeta Alimentar ANSES La Tarjeta Alimentar se pagará en las mismas fechas que la mensualidad de AUH

ANSES confirmó el aumento de septiembre: cuánto pagará por la Tarjeta Alimentar

ANSES dio a conocer, hace unos días, una noticia un tanto agridulce para los distintos beneficiarios sociales, y es que dio a conocer el nuevo aumento para septiembre. Este llegará con un incremento mayor al entregado en agosto, pero con la particularidad de que continúa siendo menor al 2%.

De acuerdo a lo oficializado por el INDEC, el porcentaje de aumento que recibirán jubilados, pensionados y asignaciones sociales de ANSES, por igual, será de un 1,90%. Este indicador surge a partir de la inflación correspondiente al mes de julio, del gobierno de Javier Milei.

Teniendo en cuenta este aumento, la mensualidad de AUH pasará a ser de $92.065,27. A pesar de ello, este monto no es el único que cobra este grupo de ANSES, ya que también recibe la Tarjeta Alimentar. Este es un bono que asiste a los beneficiarios de acuerdo a la cantidad de hijos que tiene.

El aumento de septiembre no impactará en el monto de la Tarjeta Alimentar. Es por eso mismo que ANSES pagará los siguientes montos el mes entrante, por este bono extra: