Monto del nuevo aumento

Pago de una nueva ayuda económica (bono de $70.000)

Fechas del calendario de pagos

ANSES-hoy-1.jpg Las jubilaciones aumentarán un 1,9% en septiembre de 2025, según la movilidad jubilatoria implementada desde abril de 2024.

ANSES: las tres noticias que los jubilados deben saber antes que termine agosto

Los jubilados y pensionados son los únicos que ya tienen certezas respecto a los pagos de septiembre. Las tres noticias que estos beneficiarios deben saber de cara al pago de ANSES en el noveno mes del año son las siguientes:

Ya se sabe de cuánto será el aumento que tendrán los haberes jubilatorios

que tendrán los haberes jubilatorios En septiembre se entregará un nuevo bono de 70 mil pesos , la ayuda económica que recibe un sector particular de jubilados y pensionados

, la ayuda económica que recibe un sector particular de Según la terminación de cada DNI, el calendario de pagos de ANSES para septiembre está confirmado

ANSES-hoy.jpg La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la administración de las prestaciones y los servicios nacionales de la Seguridad Social en la República Argentina.

1. Aumento de ANSES para los jubilados y pensionados en septiembre

Luego que el INDEC diera a conocer la inflación de julio, la ANSES le aplicará a los jubilados y pensionados un aumento del 1,9% en septiembre y la mínima será de $320.277,17, mientras que el monto de la máxima asciende a $2.155.162,16.

Siempre es importante recordar que desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -en este caso el de julio-.

2. Nuevo bono para las jubilaciones mínimas

El gobierno de Javier Milei confirmó que la ANSES entregará nuevamente una ayuda económica extra, más conocido como el bono de $70.000 que solo reciben los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

En el noveno mes del año, los jubilados y pensionados de la mínima van a alcanzar junto al bono un monto final de $390.277,17.

En tanto que aquellos adultos mayores que cobren más que la mínima ($320.277,17), pero no superen los $390.277,17, van a recibir un proporcional hasta llegar a esta última cifra.

3. El calendario de pagos de septiembre 2025 está confirmado

Por otro lado, ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre 2025 para los jubilados y pensionados.

Según la terminación de cada DNI, los beneficiarios cobran estos días:

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del día 8 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 1: a partir del día 9 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2: a partir del día 10 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 3: a partir del día 11 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4: a partir del día 12 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 5: a partir del día 15 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6: a partir del día 16 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 7: a partir del día 17 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8: a partir del día 18 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 9: a partir del día 19 de septiembre de 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo:

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 22 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del día 23 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del día 24 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del día 25 de septiembre de 2025

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del día 26 de septiembre de 2025

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas