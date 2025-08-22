Después de que fracasaran las negociaciones paritarias con el gremio de Judiciales, que representa a los empleados del Poder Judicial, este viernes se publicó el Decreto 1778 con el que el gobernador Alfredo Cornejo le otorga un aumento a ese sector de empleados públicos.
Alfredo Cornejo les aumentó el sueldo por decreto y en tramos a los empleados judiciales
Luego del fracaso en las negociaciones paritarias, el gobernador Alfredo Cornejo firmó el decreto: serán del 4% en julio, 3% en septiembre y 3% en noviembre