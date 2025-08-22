Alfredo Cornejo les aumentó el sueldo por decreto y en tramos a los empleados judiciales

Entre los argumentos de otorgar ese aumento por decreto se resaltó que durante las negociaciones paritarias se presentaron cinco propuestas salariales alternativas y progresivas, que no fueron aceptadas por el gremio.

Como afecta a las arcas provinciales, el decreto del gobernador fue refrendado por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.

Una negociación trabada

El 8 de julio pasado fracasó la negociación de paritarias con el gremio de los empleados judiciales y se trasladó al 15 de julio, en plena feria judicial.

Sin embargo, pese al diferimiento el gremio no aceptó el aumento del 10% escalonado que habían llevado los paritarios del Gobierno a esa mesa de discusión salarial.