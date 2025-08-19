Inicio Alfredo Cornejo
Negociaciones electorales

Cornejo definió el impacto de la salida de Petri de la UCR: "Es inocuo, se va con un aliado"

El gobernador Alfredo Cornejo reconoció que no le agrada que se vayan dirigentes de la UCR pero advirtió que la salida de Petri no afecta su proyecto político

Rosana Villegas
Por Rosana Villegas [email protected]
Luis Petri y Alfredo Cornejo.

Luis Petri y Alfredo Cornejo.

Tres días después de que se confirmara que Luis Petri había sido el elegido para encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales, previo a afiliarse a La Libertad Avanza, el gobernador Alfredo Cornejo salió este martes a hablar públicamente de cómo cayó en la UCR su salida.

Fue durante la entrega de 16 viviendas ecológicas en Junín, a donde acudió el mandatario. Allí, ante los periodistas, Cornejo admitió que él hubiera preferido que el ministro de Defensa se quedara en la UCR. "Toda su familia tiene una trayectoria radical en el Este, él fue dos veces diputado provincial y dos veces más diputado nacional por el radicalismo", repasó.

Y reconoció: "No me agrada que alguien abandone a mi partido". Pero en el acto recogió el guante y levantó la voz para remarcar que políticamente ve "inocuo" que (Petri) se vaya a La Libertad Avanza: "Es un aliado nuestro. Así es que no cambia nada, no me parece una mala noticia para el proyecto político que encabezamos en Mendoza".

Alfredo Cornejo sobre la salida de Luis Petri
Alfredo Cornejo sali&oacute; a minimizar el impacto pol&iacute;tico de la salida de Luis Petri de la UCR en una entrega de casas del IPV en Jun&iacute;n.

Alfredo Cornejo salió a minimizar el impacto político de la salida de Luis Petri de la UCR en una entrega de casas del IPV en Junín.

Para reafirmar sus dichos y sumar argumentos, hasta justificó la salida de Petri. "Lo hace porque se lo pidieron para encabezar la lista, porque La Libertad Avanza puso como condición a todos sus aliados que encabezaba la lista en 24 distritos. Como ese cupo le tocaba a La Libertad Avanza y el segundo lugar le tocaba al radicalismo, le pidieron que se afiliara y él aceptó", dijo remarcando cada una de las palabras que pronunciaba, para dejar en claro que no fue una iniciativa de Petri, sino una cláusula impuesta por los hermanos Milei.

Casi como exonerándolo de toda culpa, Cornejo aclaró que entiende la posición política en que quedó Petri e insistió que su salida de la UCR "no produce efectos negativos para el proyecto político de Cambia Mendoza de gobernar la provincia".

Karina Milei le propuso la candidatura y Petri aceptó "con orgullo"

El mismo sábado que se filtró que sería la cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales, el mismo Luis Petri, le agradeció al presidente Javier Milei.

luis petri karina milei martín menem
Luis Petri firm&oacute; este s&aacute;bado su afiliaci&oacute;n a La Libertad Avanza. En la foto aparece junto a Karina Milei y Mart&iacute;n Menem.

Luis Petri firmó este sábado su afiliación a La Libertad Avanza. En la foto aparece junto a Karina Milei y Martín Menem.

Lo dijo en sus redes oficiales mientras compartía un encuentro con la plana mayor del oficialismo local. Extraoficialmente, varios de los presentes aseguraron que lo eligieron porque es una de las figuras que más mide en la provincia.

Acepto con orgullo. Liderados por el presidente estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia”, escribió el mendocino en su cuenta de X, en lo que fue su primer mensaje desde que se supo que encabezará la campaña para las elecciones legislativas de octubre del 2025.

El posteo fue redactado en el mismo momento en que compartía una reunión radical con los intendentes de Cambia Mendoza, el gobernador Cornejo -a quien también le agradeció en otro tuit- y algunos legisladores en la residencia oficial de La Puntilla, en Luján. Más tarde, a esa cumbre también se sumó el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano.

Temas relacionados:

Te puede interesar