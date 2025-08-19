Cornejo definió el impacto de la salida de Petri de la UCR: "Es inocuo, se va con un aliado"

Alfredo Cornejo sobre la salida de Luis Petri Alfredo Cornejo salió a minimizar el impacto político de la salida de Luis Petri de la UCR en una entrega de casas del IPV en Junín. Foto: captura de pantalla de Canal 7

Para reafirmar sus dichos y sumar argumentos, hasta justificó la salida de Petri. "Lo hace porque se lo pidieron para encabezar la lista, porque La Libertad Avanza puso como condición a todos sus aliados que encabezaba la lista en 24 distritos. Como ese cupo le tocaba a La Libertad Avanza y el segundo lugar le tocaba al radicalismo, le pidieron que se afiliara y él aceptó", dijo remarcando cada una de las palabras que pronunciaba, para dejar en claro que no fue una iniciativa de Petri, sino una cláusula impuesta por los hermanos Milei.

Casi como exonerándolo de toda culpa, Cornejo aclaró que entiende la posición política en que quedó Petri e insistió que su salida de la UCR "no produce efectos negativos para el proyecto político de Cambia Mendoza de gobernar la provincia".

Karina Milei le propuso la candidatura y Petri aceptó "con orgullo"

El mismo sábado que se filtró que sería la cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales, el mismo Luis Petri, le agradeció al presidente Javier Milei.

luis petri karina milei martín menem Luis Petri firmó este sábado su afiliación a La Libertad Avanza. En la foto aparece junto a Karina Milei y Martín Menem. Foto: redes sociales

Lo dijo en sus redes oficiales mientras compartía un encuentro con la plana mayor del oficialismo local. Extraoficialmente, varios de los presentes aseguraron que lo eligieron porque es una de las figuras que más mide en la provincia.

“Acepto con orgullo. Liderados por el presidente estamos dando la batalla más importante para sacar a la Argentina de la decadencia”, escribió el mendocino en su cuenta de X, en lo que fue su primer mensaje desde que se supo que encabezará la campaña para las elecciones legislativas de octubre del 2025.

El posteo fue redactado en el mismo momento en que compartía una reunión radical con los intendentes de Cambia Mendoza, el gobernador Cornejo -a quien también le agradeció en otro tuit- y algunos legisladores en la residencia oficial de La Puntilla, en Luján. Más tarde, a esa cumbre también se sumó el diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza Mendoza, Facundo Correa Llano.