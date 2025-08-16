Cornejo, Petri y Milei: las horas más frenéticas que haya vivido el radicalismo en años

Alfredo Cornejo y Luis Petri en el Congreso partidario de la UCR El gobernador Alfredo Cornejo junto a Luis Petri, en el Congreso Radical que definió los precandidatos de Cambia Mendoza. Foto: Congreso de la UCR

Rápidamente, sin un porqué claro y prácticamente en simultáneo que la UCR, se enteraron en la sede del peronismo mendocino, también este viernes a la tarde. Uno de los grosos avisó a dos o tres personas de confianza. La noticia no les gustó mucho, por lo que puede traccionar Petri, pero el ánimo tampoco les cambió tanto. “Nos la olíamos. Está todo bien”, dijo uno de los más fuertes en el sector de los intendentes.

El “Peti” Lombardi (Andrés Lombardi) había tenido una semana picante. Entre otras cosas, fue el nexo todo el tiempo con Facundo Correa Llano. Al presidente de la Cámara de Diputados le fueron llegando los nombres para la Legislatura que enviaba el ex PD —los de los concejos deliberantes- y Correa Llano también tuvo la delicadeza de pasárselas a algunos intendentes del Gran Mendoza, por cordialidad. A propósito, no le vetaron ni un solo nombre.

Cerca de las 20, Lombardi recibió el llamado de Cornejo y comenzó a activar a los jefes comunales para hacer un encuentro el sábado a las10.30 en la residencia oficial de La Puntilla, como finalmente ocurrió.

La bomba Petri

El radicalismo había sondeado Andes Talleres para el acto de presentación este sábado por la mañana, pero no lo terminó de confirmar nunca. Cornejo, incluso pidió explícitamente otro lugar, dicen. Después, cuando supieron que Petri quedaba confirmado arriba y que llegaba recién cerca del mediodía a Mendoza, desactivaron la posibilidad. El Hilton, para hacer la conferencia el lunes a las 12, ya estaba pedido desde el viernes a la mañana. Hasta estaban pedidas las luces y la técnica.

Después de las diez de este sábado comenzaron a llegar los intendentes y algunas de las principales figuras. Dicen que la mayor calentura la tenían Abed y Rufeil, pero en realidad eran algunos más.

“Nos cagaron. Nos cagaron por todos lados. Qué va a ser. Ya está. Es evidente que tenían todo preparado. Nunca nos blanquearon que Petri se iba a afiliar a LLA, y nosotros nos comimos la curva como los mejores. Primero, le pagamos con cargos radicales y ahora ellos se hacen violetas, cuando podrían haber ocupado las bancas de La Libertad Avanza para ellos para esos petristas. Ellos, encima, no le dieron nada a la Hebe. Nosotros al Luis sí”.

Eso dijeron los intendentes.

El enojo aumentó cuando vieron la foto firmando la afiliación, porque “es obvio que todo eso fue del día anterior y él nos dijo en la residencia oficial que se iba a afiliar. Que se iba a afiliar y no que ya había firmado, pero bueno, cada uno sabe. Ya está".

Cierre de listas y alianza Cambia Mendoza con la Libertad Avanza. Luis Petri encabeza la lista de Diputados La foto oficial de la nueva alianza, ya con sus dos principales candidatos al Congreso. Foto: Alfredo Cornejo en X

El diputado Julio Cobos fue uno de los que expresó parte de ese malestar y lo puso en claro en redes, apenas se conoció la noticia. “El cupo de minoría que le reconoció el radicalismo en las listas provinciales debería quedar sin efecto, porque, si no, se repartió todo en tercios para luego terminar siendo mitades desproporcionadas”.

Los motivos de Karina Milei y Luis Petri

Igual, cuando llegó Petri había buenas caras. Y empanadas. El gobierno salió muy temprano a decir que fue un triunfo de Cambia Mendoza: dos radicales entre el puesto uno y dos para el Congreso. Justamente lo que queríamos, marcaban. Igual, con la confirmación posterior de que el ministro pasó a ser libertario, atenuaron ese concepto en sus charlas con la prensa.

¿Qué dijo Petri cuando llegó, después de pasar por su fundación Mendocinos por el Futuro? “Bueno muchachos. Hemos hablado con el presidente y también con Karina y la decisión es que sea el candidato por una cuestión de que tengo mayor visibilidad”, dicen los presentes que les marcó. Lo vieron agradecido y conciliador, en medio del malestar que algunos tenían.

Agregaron que entre los argumentos mencionó un asunto fino de encuestas: en Casa Rosada tendrían analizado que las tres figuras más votables de la provincia son, en este orden, Milei, Cornejo y Petri. Y que por eso la decisión era la mejor. A propósito, el gobierno empieza a medir esta nueva boleta desde la semana que viene con sus encuestadoras de confianza.

luis petri karina milei martín menem Petri ya es afiliado a LLA. Festejó con Karina Milei y Martín Menem.

¿Y el cuarto lugar? Hasta las 21.40 del sábado seguía la negociación con todo. Distintas fuentes dicen que a Hebe Casado efectivamente le ofrecieron el cargo. No una, sino varias veces en el último mes y medio, con todo el visto bueno desde Buenos Aires incluido.

El sábado a la tarde declinó por última vez. Dijo que ya había marcado en varias oportunidades que no sería candidata y que ahora no podía desdecirse. Más allá de eso, irse a mitad de mandato nunca le sedujo a la vice. E ir en el cuarto lugar, medio de sparring, menos que menos, porque, eso sí, Verasay en el segundo lugar no estuvo en duda ni por un momento.

“Seguimos sin cuarto a esta hora”, replican todas las fuentes libertarias. En realidad, la mujer a la que quieren ya recibió la propuesta y está tomando su decisión. Si dice que no, la negociación con otra posible candidata se reanudará. Y así seguirán, por horas.